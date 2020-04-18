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Türkiye, Koronavirüs

Bayburt'ta Kovid-19 tedavisi tamamlanan 9 kişi taburcu edildi

Bayburt'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlanan 1'i doktor 9 kişi hastaneden taburcu edildi.

Fatih Mehmet Özcan   | 18.04.2020
Bayburt'ta Kovid-19 tedavisi tamamlanan 9 kişi taburcu edildi

Bayburt


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Bayburt'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlanan 1'i doktor 9 kişi hastaneden taburcu edildi.

Kovid-19 testlerinin pozitif çıkması üzerine bir süre önce Bayburt Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan 7 ile 70 yaş arasındaki 9 kişi sağlığına kavuştu.

Hastaneden alkışlar eşliğinde uğurlanan bu kişiler, sağlık çalışanlarına ve yetkililere teşekkür ettiler.

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