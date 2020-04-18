Bayburt'ta Kovid-19 tedavisi tamamlanan 9 kişi taburcu edildi
Bayburt'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlanan 1'i doktor 9 kişi hastaneden taburcu edildi.
Bayburt
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Bayburt'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlanan 1'i doktor 9 kişi hastaneden taburcu edildi.
Kovid-19 testlerinin pozitif çıkması üzerine bir süre önce Bayburt Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan 7 ile 70 yaş arasındaki 9 kişi sağlığına kavuştu.
Hastaneden alkışlar eşliğinde uğurlanan bu kişiler, sağlık çalışanlarına ve yetkililere teşekkür ettiler.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.