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Sağlık, Koronavirüs

Bakan Koca: Kovid-19 nedeniyle hastaneleri dolu bir ilimiz yoktur

Sağlık Bakanı Koca, "Kovid-19 nedeniyle hastaneleri dolu bir ilimiz hatta kapasitesi tamamen dolu hastanemiz yoktur. İddialar asılsızdır." ifadelerini kullandı.

Duygu Yener   | 06.08.2020
Bakan Koca: Kovid-19 nedeniyle hastaneleri dolu bir ilimiz yoktur

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Kovid-19 nedeniyle hastaneleri dolu bir ilimiz, hatta kapasitesi tamamen dolu hastanemiz yoktur. İddialar asılsızdır." ifadesini kullandı. 

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Kovid-19 nedeniyle hastaneleri dolu bir ilimiz, hatta kapasitesi tamamen dolu hastanemiz yoktur. İddialar asılsızdır. Bu asılsız iddiaların sahipleri, hastaneler doluymuş gibi tedbir alsın. İddiaların topluma belki bu şekilde yararı olur."

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