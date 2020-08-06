Bakan Koca: Kovid-19 nedeniyle hastaneleri dolu bir ilimiz yoktur
Sağlık Bakanı Koca, "Kovid-19 nedeniyle hastaneleri dolu bir ilimiz hatta kapasitesi tamamen dolu hastanemiz yoktur. İddialar asılsızdır." ifadelerini kullandı.
Ankara
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Kovid-19 nedeniyle hastaneleri dolu bir ilimiz, hatta kapasitesi tamamen dolu hastanemiz yoktur. İddialar asılsızdır." ifadesini kullandı.
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Kovid-19 nedeniyle hastaneleri dolu bir ilimiz, hatta kapasitesi tamamen dolu hastanemiz yoktur. İddialar asılsızdır. Bu asılsız iddiaların sahipleri, hastaneler doluymuş gibi tedbir alsın. İddiaların topluma belki bu şekilde yararı olur."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.