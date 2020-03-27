Bakan Koca: 81 ilin sağlık müdürleriyle riskleri ve mücadele yöntemini değerlendirdik
Sağlık Bakanı Koca, 81 ilin İl Sağlık Müdürüyle telekonferans üzerinden toplantı yaptıklarını belirterek, "Riskleri, mücadele yöntemini değerlendirdik." ifadelerini kullandı.
Ankara
Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.
Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.