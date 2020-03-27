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Sağlık, Koronavirüs

Bakan Koca: 81 ilin sağlık müdürleriyle riskleri ve mücadele yöntemini değerlendirdik

Sağlık Bakanı Koca, 81 ilin İl Sağlık Müdürüyle telekonferans üzerinden toplantı yaptıklarını belirterek, "Riskleri, mücadele yöntemini değerlendirdik." ifadelerini kullandı.

Mümin Altaş   | 27.03.2020
Bakan Koca: 81 ilin sağlık müdürleriyle riskleri ve mücadele yöntemini değerlendirdik Fotoğraf: Aytuğ Can Sencar/AA

Ankara
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada, "Ülkemizin 81 ilinin İl Sağlık Müdürüyle dün telekonferans üzerinden toplantı yaptık. Riskleri, mücadele yöntemini değerlendirdik." ifadelerini kullandı.

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