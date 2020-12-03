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Türkiye, Koronavirüs

Bakan Kasapoğlu'nun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Halil İbrahim Avşar   | 03.12.2020
Bakan Kasapoğlu'nun Kovid-19 testi pozitif çıktı Fotoğraf: Doğukan Keskinkılıç/AA

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Bakan Kasapoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Eşimle birlikte yaptırmış olduğumuz Kovid-19 testlerimiz pozitif çıktı. Çok şükür genel durumumuz iyi, doktorlarımızın tavsiyesiyle evde tedavi olmaktayız. Dualarınızı istirham eder, bu vesile ile herkes için sağlık ve afiyet temenni ederiz." ifadelerini kullandı.

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