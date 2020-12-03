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AK Parti Edirne İl Başkanı İba: Şu an sınır kapılarının kapanması söz konusu değil

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Kovid-19 tedbirleri kapsamında şu an sınır kapılarının kapanmasının söz konusu olmadığını belirtti.

İlker Gürel   | 03.12.2020
AK Parti Edirne İl Başkanı İba: Şu an sınır kapılarının kapanması söz konusu değil

Edirne

Keşan'da çeşitli ziyaretlerde bulunan AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, basın mensuplarının soruları üzerine açıklamada bulundu.

İba, Edirne'nin Kovid-19 salgınıyla mücadelesinde her şeyin kontrol altında olduğunu ifade ederek şöyle konuştu:

"İl Sağlık Müdürümüz ile yaptığımız görüşmede yoğun bakımlarda bir sıkıntımız yok. Hastalarımızın hepsinin tedavisi, durumlarına göre devam ediyor. İl Sağlık Müdürümüz tüm hastalarımıza yetişebildiğimizi, herhangi bir sıkıntı yaşamadığımızı bildirdi. İl olarak herhangi bir sıkıntımız yok ama tabii amacımız sayıları kontrol altında tutabilmek ve yükselmesini engellemektir."

Alınan tedbirlerle vaka sayısının azalacağını dile getiren İba, şunları söyledi:

"Şu an sınır kapılarının kapanması söz konusu değil. Bizim hastalarımızın artma sebebi sadece gelen ziyaretçilere bağlı değil. Sadece Edirne'de artmadı tüm Türkiye genelinde bir artış söz konusu oldu. Bu yüzden bu artışın sebebinin sınır il olmamız olduğunu düşünmüyorum."




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