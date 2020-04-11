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Türkiye, Koronavirüs

Bakan Kasapoğlu: Karantina süresi dolan 17 bin 504 kişi yurtlardan ayrıldı

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, yurtlarda 13 bin 968 vatandaşın karantinada olduğunu, 17 bin 504 vatandaşın ise yurtlardan ayrıldığını açıkladı.

Erkan Tiryaki   | 11.04.2020
Bakan Kasapoğlu: Karantina süresi dolan 17 bin 504 kişi yurtlardan ayrıldı

İstanbul


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan önlemler kapsamında yurt dışından gelen 13 bin 968 vatandaşın Bakanlığa bağlı 63 ildeki yurtlarda misafir edildiğini belirtti.

Karantinadaki 14 günlük süreçleri dolan 17 bin 504 vatandaşın yurtlardan ayrıldığını aktaran Kasapoğlu, "Bu kritik süreci toplum olarak en müspet şekilde atlatacağımıza inanıyorum. Yurtlarımızdaki çalışma arkadaşlarıma bu süreçteki gayretleri, fedakarlıkları nedeniyle teşekkür ediyorum. Misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlama noktasında hummalı bir çalışma yürütüyoruz." ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtların, millet için hakiki bir yuva olacak şekilde hizmet verdiğini vurgulayan Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Yurtlarımızda 14 günlük karantina sürelerini tamamlayarak ayrılan vatandaşlarımıza sağlıklı ve huzur dolu günler diliyorum. Onların bu süreyi en iyi şekilde geçirmeleri adına elimizden gelen bütün gayreti gösterdiğimizi özellikle belirtmek istiyorum. Bu anlamda bütün çalışma arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Yurtlarımızda gözlem altında tutulan vatandaşlarımızın her birinin karantina kuralları gereği ayrı odalarda kaldıklarını bir kez daha özellikle belirtmek istiyorum. Her şey misafirlerimizin sağlığı ve huzuru için. Bu anlamda en yakın zamanda sağlıklı bir şekilde misafirlerimizi uğurlamayı ümit ediyorum."

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