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Koronavirüs

Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Mısır'da 12, Cezayir'de 6, Suudi Arabistan'da 5, Libya'da 1, Fas'ta 2 ve Irak'ta 1 kişi daha hayatını kaybetti.

Serdar Bıtmez,Sofya Hocabaşi,Çağrı Koşak,Said İbicioğlu   | 30.04.2020
Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

İstanbul/Bağdat


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Mısır Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede 12 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 392'ye yükseldi.

Açıklamada, ülkede 269 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği bilgisine yer verilerek, toplam vaka sayısının 5 bin 537'e çıktığı kaydedildi.

Cezayir

Cezayir Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 sebebiyle ülkede 6 can kaybının daha yaşandığı ve ölü sayısının 450'ye yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, 158 kişiye daha Kovid-19 teşhisinin konulduğu, vaka sayısının da 4 bin 6'ya çıktığı ifade edildi.

Suudi Arabistan

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Muhammed el-Abdelali düzenlediği basın toplantısında, ülkede Kovid-19 nedeniyle ülkede 5 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle can kaybının 162'ye çıktığını duyurdu.

Ali, ülkede 1351 kişide daha virüs tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 22 bin 753'ye ulaştığını dile getirdi.

Libya

Libya Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede bir kişinin daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetmesiyle ölü sayısının 3'e çıktığı belirtildi.

Altı gündür yeni vakanın tespit edilmediği Libya'da, vaka sayısı 61, iyileşen hasta sayısı ise 18 olarak açıklanmıştı.

Fas

Fas Sağlık Bakanlığına bağlı Salgın Hastalıklar Müdürü Muhammed Elyubi, yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 taşıyan 2 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve toplam can kaybının 170'e çıktığını belirtti.

Toplam vaka sayısının da 4 bin 423'e ulaştığını kaydeden Elyubi, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının ise 984 olduğunu ifade etti.

Irak

Irak Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise, bir kişinin daha Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybettiği, böylece toplam can kaybının 93'e ulaştığı aktarıldı.

Açıklamada, vaka sayısının 82 artarak 2 bin 85'e, iyileşen sayısının 1375'e ulaştığı kaydedildi.

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