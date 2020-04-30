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Türkiye, Koronavirüs

İstanbullular 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına hazır

İstanbul'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığının genelgesiyle 1-3 Mayıs tarihlerinde uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala vatandaşlar alışverişlerini tamamladı.

Fatih Çağlar Demirbaş   | 30.04.2020
İstanbullular 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına hazır

İstanbul

İstanbullular 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına hazır

İstanbul'da 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi vatandaşlar, genelgede 30 Nisan 2020 tarihinde çalışma saatleri 08.00-23.00 olarak belirlenen market ve bakkallarda alışveriş yaptı. Bazı vatandaşlarda yasağın başlamasına dakikalar kala yürüyüş yaptı. ( Esra Bilgin - Anadolu Ajansı )

İstanbul'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığının genelgesiyle 1-3 Mayıs tarihlerinde uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala vatandaşlar alışverişlerini tamamladı.

Market ve manavlarda son ana kadar alışverişe gelmeye devam eden vatandaşlar, 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde hazırlıklarını yaptı.

Şehrin meydanlarının ve işlek caddelerinin, akşamın ilerleyen saatlerinde sakinleştiği gözlenirken, İBB'nin mobil uygulama verilerine göre 23.00 itibariyle İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 6'ya düştü.

Genelge kapsamındaki kısıtlama, bugün saat 00.00 itibarıyla başlayıp, 3 Mayıs gecesi 00.00'da sona erecek.

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