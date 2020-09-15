Anadolu Efes'te 2 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
Anadolu Efes Kulübü, basketbol A takım kafilesinden iki kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.
İstanbul
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Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Rutin olarak yaptırdığımız Kovid-19 testlerinde A takım kafilemizde iki yeni pozitif vaka tespit edilmiştir. Kendilerinin izolasyon ve tedavi süreçleri ivedilikle başlatılmıştır."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.