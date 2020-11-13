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Sağlık, Koronavirüs

Afrika'da Kovid-19'dan ölenlerin yüzde 18'i diyabet hastası

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), kıtada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin yüzde 18'inin diyabet hastası olduğunu açıkladı.

Gökhan Kavak   | 13.11.2020
Afrika'da Kovid-19'dan ölenlerin yüzde 18'i diyabet hastası

İstanbul

DSÖ Afrika Direktörü Matshidiso Moeti, 14 Kasım Diyabet Günü öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, "Afrika'da birçok kişinin diyabet olup olmadığı bilinmiyor. Diyabet olan kişiler Kovid-19'a yakalanırsa iki katı daha fazla etkileniyor." dedi.

Moeti, Afrika'da Kovid-19 kaynaklı ölümlerin yaklaşık yüzde 18'ini diyabet sorunu olanların oluşturduğunu bildirdi.

Afrika'da diyabet rahatsızlıklarının arttığına dikkati çeken Moeti, bu nedenle erken teşhis ve tedavi yoluyla korunmanın çok önemli olduğunu söyledi.

Kıta genelinde Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 946 bini aşarken salgın nedeniyle ölenlerin sayısı 46 bin 262'ye ulaştı.





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