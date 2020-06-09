Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 200 bine yaklaştı
Afrika'da yeni tip koronavirüs salgınında vaka sayısı 199 bini aşarken, ölenlerin sayısı 5 bin 392'ye, iyileşenlerin sayısı ise 88 bin 231'e ulaştı.
Hartum
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Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 199 bini aştı.
Yeni tip koronavirüs görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, kıta genelinde Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 7 bine yakın artışla 199 bin 171'e yükseldi.
Salgında ölenlerin sayısı 5 bin 392, iyileşenlerin sayısı ise 88 bin 231'e ulaştı.
Kıtada vaka sayısının en yüksek olduğu ülkeler Güney Afrika (50 bin 879), Mısır (35 bin 444), Nijerya (12 bin 801), Cezayir (10 bin 265) ve Gana (9 bin 910) şeklinde sıralandı.
Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Mısır'da 1271, Güney Afrika'da 1080, Cezayir'de 715, Sudan'da 372, Nijerya'da 361, Kamerun'da 214 ve Fas'ta 208'e yükseldi.
Eritre ve Seyşeller'de aktif Kovid-19 vakası kalmazken, bu iki ülkenin yanı sıra Uganda, Namibya ve Lesotho'da şu ana kadar ölüm vakası rapor edilmedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.