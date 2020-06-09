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Dünya, Koronavirüs

Endonezya’da Kovid-19 salgınında en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi

Endonezya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında şimdiye kadarki en yüksek günlük vaka sayısının tespit edildiği bildirildi.

Mahmut Atanur   | 09.06.2020
Endonezya’da Kovid-19 salgınında en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi Fotoğraf: Anton Raharjo/AA

Cakarta


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Endonezya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında şimdiye kadarki en yüksek günlük vaka sayısının tespit edildiği bildirildi.

Sağlık Bakanlığı Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Direktörü Ahmed Yurianto, Kovid-19 vakası sayısının son 24 saatte 1043 artarak 33 bin 076’ya ulaştığını açıkladı.

Bu, virüsün ülkede ilk tespit edildiği 2 Mart'tan bu yana en yüksek günlük vaka sayısı oldu.

Yurianto, yaşamını yitirenlerin sayısının 40 artışla 1923’e, iyileşenlerin sayısının da 510 artışla 11 bin 414’e yükseldiğini aktardı.

Yetkililer, ülke genelinde tedbirlerin kademeli olarak gevşetilmeye başlanmasının ardından salgının yayılımına karşı hijyen, sosyal mesafe ve maske gibi tedbirlere uyulması çağrısında bulunuyor.

Öte yandan ülkenin ikinci büyük kenti Surabaya’da da kısıtlamaların sona erdiği ancak belirli önlemlerle 2 hafta geçiş dönemi olacağı bildirildi.

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