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Koronavirüs

Afrika ülkelerinde Kovid-19 aşılama süreci başladı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarını teslim alan Afrika ülkelerinde aşılama süreci başladı.

Gökhan Kavak,Fatma Esma Arslan   | 05.03.2021
Afrika ülkelerinde Kovid-19 aşılama süreci başladı

İstanbul

Bu hafta aşılarını teslim alan Kenya, Senegal, Fildişi Sahili, Nijerya ve Ruanda'da da Kovid-19'a karşı aşılar ilk olarak sağlık çalışanlarına yapıldı.

Kenya'nın başkenti Nairobi'deki Kenyatta Ulusal Hastanesinde yapılmaya başlanan AstraZeneca-Oxford Kovid-19 aşısını ilk olarak Sağlık Bakanı Dr. Patrick Amoth oldu.

Bakan Amoth ile bazı sağlık görevlilerine de aşı yapıldı.

Aşı sonrası açıklama yapan Amoth, "Bugün aşı olarak topluma doğru mesaj vermek istiyoruz." dedi.

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) düşük ve orta gelirli ülkelerin aşılara eşit erişimini sağlamayı amaçlayan Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) tarafından gönderilen Kovid-19 aşılarının ilk partisini bu hafta çok sayıda Afrika ülkesi teslim almıştı.

Bu ülkeler arasında Kenya, Sudan, Fildişi Sahili, Lesotho, Nijerya, Ruanda, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Angola ve Gambiya bulunuyor.

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