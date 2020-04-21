Afganistan'da Kovid-19 vaka sayısı 1092'ye yükseldi
Afganistan'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 1092'ye yükselirken, ölü sayısı 36 oldu.
Kabil
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Afganistan Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Vahid Mayar, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınını önlemek için çoğu kentte sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini söyledi.
Daha önce 933 olarak açıklanan Kovid-19 vaka sayısının 1092'ye çıktığını belirten Mayar, şimdiye kadar 36 kişinin yaşamını yitirdiğini, 150 hastanın da iyileştiğini dile getirdi.
Öte yandan, Afganistan Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Sıddık Sıddıki, Cumhurbaşkanı Eşref Gani ve eşinin Kovid-19 testinin negatif çıktığını belirtti.
Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda çalışan 20 kişide Kovid-19 hastalığının tespit edildiğini dile getiren Sıddıki, Cumhurbaşkanı Gani'nin çalışma ofisinde gerekli sağlık önlemlerinin alındığını kaydetti.
Kovid-19 vakalarının artmaya başlamasıyla ülke genelinde eğitime ara verilmiş, Nevruz ve Çiftçi bayramlarının yanı sıra tüm spor etkinlikleri iptal edilmişti.
Ülkede, önlemler kapsamında günlük resmi çalışma süreleri de 8 saatten 5 saate indirilmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.