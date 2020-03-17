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Türkiye, Koronavirüs

Adalet Bakanı Gül: Halk sağlığını tehdit eden davranışlar suçtur

Adalet Bakanı Gül, "Karantinaya uymamak gibi halk sağlığını tehdit eden davranışlar Ceza Kanunumuza göre suçtur." ifadelerini kullandı.

İsa Toprak   | 17.03.2020
Adalet Bakanı Gül: Halk sağlığını tehdit eden davranışlar suçtur

Ankara

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, karantina kararına uymamanın ceza kanununa göre suç olduğunu belirtti.


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Gül, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, herkesin iyiliği için resmi makamların önerdiği tedbirlere titizlikle uyulması gerektiğini kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

"Karantinaya uymamak gibi halk sağlığını tehdit eden davranışlar Ceza Kanunumuza göre suçtur. Ceza korkusuyla değil, çocuklarımızın ve ülkemizin geleceği için lütfen azami dikkat."

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