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Dünya, Koronavirüs

Çin'den Trump'ın 'Çin Virüsü' ifadesine tepki

Çin, ABD Başkanı Trump'ın yeni tip koronavirüs salgınıyla ilgili "Çin Virüsü" ifadesini kullanmasına tepki gösterdi.

Emre Aytekin   | 17.03.2020
Çin'den Trump'ın 'Çin Virüsü' ifadesine tepki Fotoğraf: Yasin Öztürk/AA

Ankara

KORONAVİRÜS HABERLERİ

South China Morning Post gazetesinde yer alan habere göre, Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Gıng Şuang, düzenlediği basın toplantısında, ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili Twitter paylaşımında "Çin Virüsü" ifadesini kullanmasına tepki gösterdi.

Sözcü, "ABD'de bazı politikacılar koronavirüsü Çin'le ilişkilendirerek Çin'i karalamaya çalışıyor. Buna öfkeyle karşı çıkıyoruz, ABD'yi Çin'i suçlamaya son vermeye çağırıyoruz. Uluslararası toplumun birinci önceliği virüsle mücadele için uluslararası iş birliğidir. ABD kendi önceliğine odaklanarak sağlık güvenliği konusunda uluslararası iş birliği için yapıcı rol oynamaya çalışmalı." dedi.

Trump, dün gece Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "ABD, Çin Virüsü'nden etkilenen tüm endüstrileri, hava yolu şirketlerini ve diğerlerini destekleyecektir. Her zamankinden daha güçlü olacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19), şimdiye dek Çin'de 80 bin 881, ABD'de 4 bin 661 kişiye bulaştı. Salgın nedeniyle Çin'de 3 bin 226, ABD'de 85 kişi hayatını kaybetti. Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) "pandemi" (küresel salgın) olarak nitelediği hastalık 150'den fazla ülke ve bölgede 180 binden fazla kişiye yayıldı. Hastalık nedeniyle 7 bin 174 kişi hayatını kaybetti.

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