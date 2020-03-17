'Kovid-19 gelişmekte olan ülke ekonomilerine büyük yük getirecek'

Euro
7.16
Dolar
6.47
BIST 100
84,492.46
Altın
1,473.46
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

Pakistan Başbakanı Han Kovid-19 salgınının ekonomiye etkisi konusunda uyardı

Pakistan Başbakanı Han, Kovid-19 salgınının gelişmekte olan ülke ekonomilerine büyük yük getireceğini belirterek, borç silme tedbirlerine başvurulması çağrısında bulundu.

Emre Aytekin   | 17.03.2020
Pakistan Başbakanı Han Kovid-19 salgınının ekonomiye etkisi konusunda uyardı

Ankara

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Pakistan Başbakanı İmran Han, AP'ye verdiği özel mülakatta, virüs salgınının krizden yeni çıkan Pakistan ekonomisini geri dönülmez bir düşüşe sürükleyebileceğini vurgulayarak, "Beni kaygılandıran, yoksulluk ve açlık. Uluslararası toplum, bizim gibi kırılgan ülkeler için borç silme tedbirlerini değerlendirmeli, en azından bize salgınla mücadele konusunda yardımcı olmalı." ifadesini kullandı.

Gelişmekte olan ülkelerin halihazırda ekonomik zorluklardan geçtiğini hatırlatan Han, "Yalnızca Pakistan'dan söz etmiyorum. Hindistan, Hint alt kıtası ve Afrika ülkeleri de aynı durumda. Eğer yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yayılırsa, sağlık sistemimizde sıkıntılar olacak. Böyle bir kapasiteye, kaynaklara sahip değiliz." diye konuştu.

"İran'a yönelik yaptırımlar kaldırılmalı"

Han, virüs nedeniyle İran'a yönelik uluslararası yaptırımların kaldırılması çağrısı yaptı.

Pakistan'da görülen vakaların, İran'dan geldiğine değinen Han, halk sağlığını tehdit eden salgınların önlenmesinin siyasi rekabet ve ekonomik dogmaların ötesinde insani bir zorunluluk olduğunun altını çizdi.

7 bin 174 kişi hayatını kaybetti

Pakistan'da şu ana kadar 184 yeni tip koronavirüs vakası tespit edilirken, 1 kişi hayatını kaybetti.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan virüs, 150'den fazla ülke ve bölgede 180 binden fazla kişiye bulaştı.

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) "pandemi" (küresel salgın) olarak nitelediği hastalık nedeniyle şu ana dek 7 bin 174 kişi hayatını kaybetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Adalet Bakanı Gül: Halk sağlığını tehdit eden davranışlar suçtur
'Kovid-19 gelişmekte olan ülke ekonomilerine büyük yük getirecek'
Aşı geliştirmek için Bakan Varank başkanlığında Ar-Ge toplantısı yapıldı
Çin'den Trump'ın 'Çin Virüsü' ifadesine tepki
Ankara'da Şehitleri Anma Günü tören programlarından bazıları koronavirüs tedbirleri kapsamında iptal edildi

Benzer haberler

Aşı geliştirmek için Bakan Varank başkanlığında Ar-Ge toplantısı yapıldı

Aşı geliştirmek için Bakan Varank başkanlığında Ar-Ge toplantısı yapıldı

'Kovid-19 gelişmekte olan ülke ekonomilerine büyük yük getirecek'

Malezya'da koronavirüsten ilk ölüm

'Türkiye'nin et ve süt sanayisi yeni tip koronavirüs badiresini atlatacak kapasiteye sahip'

'Türkiye'nin et ve süt sanayisi yeni tip koronavirüs badiresini atlatacak kapasiteye sahip'
Başkentte koronavirüse karşı park ve caddeler dezenfekte edildi

Başkentte koronavirüse karşı park ve caddeler dezenfekte edildi
Dünya genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 182 bini aştı

Dünya genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 182 bini aştı