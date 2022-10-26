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Sağlık, Koronavirüs

AB'nin ilaç düzenleyicisi yeni Kovid-19 dalgasına karşı uyardı

Avrupa Birliği'nin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Kurumu (EMA), gelecek haftalarda yeni bir Kovid-19 dalgasının beklendiğini, bu sonbahar ve kış mevsiminde Kovid-19 ve grip virüslerinin birlikte görüleceğini bildirdi.

Selen Temizer   | 26.10.2022
AB'nin ilaç düzenleyicisi yeni Kovid-19 dalgasına karşı uyardı

Brüksel

EMA yetkilileri, Kovid-19 ve maymun çiçeği salgınlarındaki durumla ilgili basın toplantısı düzenledi.

EMA'nın aşı stratejisinden sorumlu yetkilisi Marco Cavaleri, "Gelecek haftalarda Omicron'un yeni alt versiyonları nedeniyle yeni bir Kovid-19 dalgası bekleniyor." dedi.

Kovid-19'un bu sonbahar ve kış mevsiminde griple birlikte görüleceğini belirten Cavaleri, bağışıklığı düşük kişilerin risk altında olduğu uyarısında bulundu.

Cavaleri, altta yatan başka hastalıkları olan küçük çocuklara hastaneye yatma ve ölüm risklerini azaltmak için aşı olmaları çağrısı yaparken, 60 yaş üstü kişiler, hamileler ve kronik rahatsızlıkları olanlara aşı olma ve takviye dozları da yaptırma tavsiyesinde bulundu.

Maymun çiçeği

Cavaleri, maymun çiçeğiyle ilgili de "Epidemiyolojik durum güven verici." ifadesini kullanarak, vaka sayılarında dik bir düşüşle salgının kontrol altına alındığının görüldüğünü belirtti.


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