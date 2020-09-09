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Koronavirüs

AB'den Kovid-19 aşısı alımı anlaşması

AB, Kovid-19'a karşı ilaç firması BioNTech-Pfizer’in geliştirdiği potansiyel aşıdan 200 milyon doz alım için anlaşma sağlandığını bildirdi.

Ata Ufuk Şeker   | 09.09.2020
AB'den Kovid-19 aşısı alımı anlaşması

Brüksel


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Avrupa Birliği (AB), yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı ilaç firması BioNTech-Pfizer’in geliştirdiği potansiyel aşıdan 200 milyon doz alım için anlaşma sağlandığını bildirdi.

AB Komisyonu, Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Alman biyoteknoloji firması BioNTech tarafından geliştirilen Kovid-19 aşısının alımına yönelik istikşafi görüşmelerin tamamlandığını açıkladı.

Açıklamada, geliştirilen aşının Kovid-19'a karşı güvenli ve etkili olduğunun kanıtlanmasının ardından AB üyesi ülkeler adına 200 milyon doz alınacağı, ayrıca yapılacak sözleşmede 100 milyon doz ilave aşı alım seçeneğinin de yer alacağı ifade edildi.

AB'nin şimdiye kadar Sanofi-GSK, Johnson & Johnson, CureVac, Moderna firmaları ile de benzer aşı alım görüşmelerini tamamladığı belirtilen açıklamada, AstraZeneca firmasıyla ise sözleşme imzaladığı kaydedildi.

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