Euro
8.84
Dolar
7.50
BIST 100
1,096.45
Altın
1,935.18
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İzmir Valiliğini ziyaretinde konuşuyor Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) en çok görüldüğü illerden Kayseri’de Kazancılar çarşısından yayındayız Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) en çok görüldüğü illerden Gaziantep'te Gaziler Caddesi' Diyarbakır'da 2015 yılında 13 yaşındayken dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbetine katılan Gülşen Çetin güvenlik güçlerine teslim olan evladına kavuşmanın sevincini yaşadı
logo
Sağlık, Koronavirüs

UNICEF: Kovid-19 anne ve bebek sağlığı hizmetlerini aksattı

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu, yeni tip koronavirüs nedeniyle milyonlarca çocuk ve annenin doğum öncesi ve doğum sonrası bakım gibi sağlık hizmetlerinden faydalanamadığını bildirdi.

Sümeyye Dilara Çelik   | 09.09.2020
UNICEF: Kovid-19 anne ve bebek sağlığı hizmetlerini aksattı

Ankara

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), BM Ekonomik ve Sosyal İşler Departmanı, Dünya Bankası Grubu tarafından ortaklaşa yayımlanan raporda, 2019'da 5,2 milyona düşen 5 yaş altı çocuklarda ölüm sayısının, bugüne kadar kaydedilen en düşük ölüm oranı olduğunu, ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı aksaklıkların bu rakamları tekrar artırmasından endişe edildiğini bildirdi.

Rapor kapsamında UNICEF tarafından 77 ülkede yapılan anket çalışması, ülkelerin yaklaşık yüzde 68'inde Kovid-19'dan endişe duyulması nedeniyle çocukların sağlık kontrolleri ve aşı hizmetlerinde aksaklıklar görüldüğünü ortaya koydu.

Anket ayrıca bu ülkelerin yüzde 63'ünde doğum öncesi muayeneler ile yüzde 59'unda da doğum sonrası bakımda aksamalar yaşandığını gösterdi.

DSÖ'nün de konuyla ilgili 105 ülkede yürüttüğü çalışmada, ülkelerin yüzde 52'sinde hasta çocukların sağlık hizmetinden faydalanamadığı, yüzde 51'inde de dengesiz beslenmenin önlenmesine yönelik hizmetlerde sorun yaşandığını bildirildi.

UNICEF ve DSÖ anketlerine göre, sağlık hizmetindeki aksamaların en yaygın nedenleri olarak ebeveynlerin enfeksiyon endişesiyle sağlık merkezlerine gitmemesi, maske ve eldiven gibi koruyucu ekipman eksikliği gösterildi.

Kovid-19 pandemisinin gelecek nesillere zarar vermesinin önüne geçilmesi gerektiğini ifade eden DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, ‘’Aksine, hayat kurtarmak ve daha güçlü sağlık sistemlerine yatırım yapmaya devam etmek için bildiklerimizi kullanmanın zamanı geldi.” ifadelerini kullandı.

Anne ve çocuk sağlığı hizmetlerinde en fazla aksama, Afganistan, Bolivya, Kamerun, Orta Afrika Cumhuriyeti, Libya, Madagaskar, Pakistan, Sudan ve Yemen’de kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
UNICEF: Kovid-19 anne ve bebek sağlığı hizmetlerini aksattı
AB'den Kovid-19 aşısı alımı anlaşması
Aile hekimlerinden 'zatürre aşısı' çağrısı
'Şiddetli Kovid-19 geçirenler septik şok yaşayabilirler' uyarısı
İsrail'de Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısı 3 bin 500'e yaklaştı

Benzer haberler

Bakan Karaismailoğlu: Türk sivil havacılık sektörü Kovid-19 salgınını en az etki ile atlatıyor

Bakan Karaismailoğlu: Türk sivil havacılık sektörü Kovid-19 salgınını en az etki ile atlatıyor

UNICEF: Kovid-19 anne ve bebek sağlığı hizmetlerini aksattı

AB'den Kovid-19 aşısı alımı anlaşması

'Şiddetli Kovid-19 geçirenler septik şok yaşayabilirler' uyarısı

'Şiddetli Kovid-19 geçirenler septik şok yaşayabilirler' uyarısı
İsrail'de Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısı 3 bin 500'e yaklaştı

İsrail'de Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısı 3 bin 500'e yaklaştı

İran'da son 24 saatte 127 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

İran'da son 24 saatte 127 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti