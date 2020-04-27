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Koronavirüs

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 55 bine yaklaştı

ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 943 artarak 54 bin 877'ye yükseldi.

Islam Doğru   | 27.04.2020
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 55 bine yaklaştı

New York


KORONAVİRÜS HABERLERİ

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 943 artarak 54 bin 877'ye yükseldi.

Dünya genelinde Kovid-19'dan en fazla etkilenen ABD, salgının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke konumunda bulunuyor.

Johns Hopkins Üniversitesinin verilerine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 26 bin 702 artışla 965 bin 951'e yükseldi.

Salgında ölenlerin sayısı ise 943 artarak 54 bin 877'ye ulaştı.

ABD'yi 229 bin 422 vakayla İspanya, 197 bin 675 vakayla İtalya ve 162 bin 220 vakayla Fransa takip ediyor.

Salgının merkezi New York

ABD genelinde ise New York vaka ve ölü sayısı bakımından salgından en fazla etkilenen eyaletlerin başında gelirken, onu sırasıyla New Jersey ve Massachusetts izliyor.

New York'taki vaka sayısı 288 bin 45, ölü sayısı ise 22 bin 269 olarak kayıtlara geçti.

ABD'de şimdiye kadar 5 milyon 441 bin 79 kişiye Kovid-19 testi yapılırken, iyileşen hasta sayısı ise 107 bin 45'e çıktı.

Ülke genelindeki hastanelerde 126 bin 647 kişinin Kovid-19 tedavisi ise sürüyor.

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