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Koronavirüs

Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vaka sayıları artıyor

Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Kuveyt'te 22'ye yükseldi; Katar, Fas ve Lübnan'da da vaka sayıları arttı.

Ekip,Muhammed Semiz   | 27.04.2020
Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vaka sayıları artıyor

İstanbul


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Kuveyt'te 22'ye yükseldi; Katar, Fas ve Lübnan'da da vaka sayıları arttı.

Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 2 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybının 22'ye yükseldiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, 213 kişide daha virüse rastlandığı ve toplam vaka sayısının 3 bin 288'e ulaştığı aktarıldı.

Katar

Katar Sağlık Bakanlığı da ülkede 957 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Ülkede toplam vaka sayısının 11 bin 244 olduğunu bildiren Bakanlık, bugüne kadar hastalardan 1066'sının sağlığına kavuştuğunu belirtti.

Fas

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise 50 yeni Kovid-19 tanısıyla toplam vaka sayısının 4 bin 115'e yükseldiği ifade edildi.

Açıklamada, son olarak 76 kişinin iyileştiği ve böylece hastalığı yenenlerin sayısının 669'a ulaştığı bilgisi verildi.

Lübnan

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 3 kişi daha Kovid-19 tespit edilmesiyle ülkedeki vaka sayısının 710'a çıktığını bildirdi.

Yemen

Yemen Sağlık Bakanlığı ise ülkedeki tek Kovid-19 hastasının iyileştiğini duyurdu.

Bakanlığa bağlı Hadramevt sağlık ofisinden yapılan açıklamada, yeni vaka tespit edilmediği, böylece ülkede salgına yakalanan kimsenin kalmadığı kaydedildi.

Yemen Sağlık Bakanlığı, ülkede ilk kez 10 Nisan'da Hadramevt ilinde bir kişide virüs tespit edildiğini duyurmuştu.

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