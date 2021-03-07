Euro
8.98
Dolar
7.53
BIST 100
1,541.98
Altın
1,698.99
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Koronavirüs

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 524 bini geçti

ABD genelinde Kovid-19 kaynaklı 54 bin 134 can kaybıyla da önde giden California'yı 48 bin 247 ile New York ve 45 bin 249 ile Texas takip ediyor.

Dildar Baykan   | 07.03.2021
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 524 bini geçti

Washington

KORONAVİRÜS HABERLERİ

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1492 artarak 524 bin 364'e çıktı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği Johns Hopkins Üniversitesi kayıtlarına göre, ülkede virüs tespit edilenlerin sayısı son 24 saatte 57 bin 556 artarak 28 milyon 953 bin 250'ye yükseldi.

Ülkede salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 1472 artarak 524 bin 364'e ulaştı.

En fazla vaka ve ölüm California'da

California, 3 milyon 596 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti 2 milyon 692 bini aşkın vakayla Texas ve 1 milyon 940 binden fazla vakayla Florida izliyor.

ABD genelinde Kovid-19 kaynaklı 54 bin 134 can kaybıyla da önde giden California'yı 48 bin 247 ile New York ve 45 bin 249 ile Texas takip ediyor.

Salgında vaka ve ölüm sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'nin ardından 11 milyon 210 binden fazla vakayla Hindistan ve 10 milyon 938 bini aşkın vakayla Brezilya geliyor.

Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısı Hindistan'da 157 binin, Brezilya'da da 264 binin üzerinde seyrediyor.

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), ülke genelinde yapılan toplam aşı sayısının 87 milyon 912 bini geçtiğini duyurdu.

CDC'nin güncellenen verilerine göre, ABD'de 57 milyon 358 binden fazla kişiye ilk doz, 29 milyon 776 bini aşkın kişiye ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de son 24 saatte 11 bin 187 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 65 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 524 bini geçti
Filistin'de Kovid-19 salgınında vaka sayısındaki korkutan artış sürüyor
Afrika'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 105 bin 718'e yükseldi
Koronavirüsle mücadele eden kadın sağlık çalışanları hem evde hem işte mesai harcıyor

Benzer haberler

Türkiye'de son 24 saatte 11 bin 187 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 65 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 11 bin 187 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 65 kişi hayatını kaybetti

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 524 bini geçti

Filistin'de Kovid-19 salgınında vaka sayısındaki korkutan artış sürüyor

Afrika'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 105 bin 718'e yükseldi

Afrika'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 105 bin 718'e yükseldi
Filistin 100 bin doz Kovid-19 aşısı almak için Çin ile anlaşma yaptı

Filistin 100 bin doz Kovid-19 aşısı almak için Çin ile anlaşma yaptı
Koronavirüs savaşçısı kadınlar sağlık çalışanlarına ve kadına karşı şiddetin durmasını istiyor

Koronavirüs savaşçısı kadınlar sağlık çalışanlarına ve kadına karşı şiddetin durmasını istiyor