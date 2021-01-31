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Koronavirüs

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 450 bini aştı

Vaka sayısı bakımından Kaliforniya, 3 milyon 296 bin 912 ile ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 2 milyon 370 bini aşkın vakayla Teksas ve 1 milyon 713 binden fazla vakayla Florida izliyor.

Kasım İleri   | 31.01.2021
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 450 bini aştı

Washington


KORONAVİRÜS HABERLERİ

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 2 bin 900 artarak 450 bin 390'a yükseldi.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, ABD'de virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 142 bin 634 artışla 26 milyon 656 bin 909'a çıktı.

Salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 2 bin 900 artarak 450 bin 390'a ulaştı.

Bugüne kadar iyileşenlerin sayısı 16 milyon 329 bini ve Kovid-19 testi yaptıranların sayısı 310 milyon 563 bini geçti.

En fazla vaka Kaliforniya'da, en çok ölüm New York'ta

Vaka sayısı bakımından Kaliforniya, 3 milyon 296 bin 912 ile ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 2 milyon 370 bini aşkın vakayla Teksas ve 1 milyon 713 binden fazla vakayla Florida izliyor.

Kovid-19'a bağlı can kayıplarında ise 43 bin 539 ölümle New York ilk sırada yer alıyor.

Salgında vaka ve ölüm sayısında dünyada ilk sırada olan ABD'yi, 10 milyon 750 binden fazla vakayla Hindistan ve 9 milyon 176 bini aşkın vakayla Brezilya takip ediyor.

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