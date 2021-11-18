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Koronavirüs

ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 767 bin 450'ye yükseldi

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 1521 artışla 767 bin 450'ye çıktı.

Esin Eşkinat Sayılgan   | 18.11.2021
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 767 bin 450'ye yükseldi

New York

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, ABD'de virüs tespit edilenlerin sayısı 110 bin 401 artışla 47 milyon 422 bin 812'ye ulaştı.

Virüs nedeniyle son 24 saatte 1521 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde toplam ölüm sayısı 767 bin 450'ye yükseldi.

California, 5 milyon 22 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti 4 milyon 296 bini aşan vakayla Teksas ve 3 milyon 711 binden fazla vakayla Florida izledi.

California can kaybında da 73 bin 404 ile ilk sırada bulunuyor, bu rakam Teksas​​​​​​'ta 73 bini, Florida'da 60 bini aştı.

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri verilerine göre, 12 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 79,8'ine en az bir doz, yüzde 68,9'una ise iki doz aşı uygulandı. Aşıları tamamlananların yüzde 16,1'ine ise hatırlatma dozu yapıldı.

Ülkede 228,1 milyon kişiye ilk doz, 195,6 milyon kişiye ikinci doz, 31,4 milyondan fazla kişiye ise hatırlatma dozu aşı uygulandı.



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