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Sağlık, Koronavirüs

AB ülkelerinde yetişkin nüfusun yüzde 46'sı aşılandı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB ülkelerinde yetişkin nüfusun yüzde 46'sına en az bir doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yapıldığını bildirdi.

Ata Ufuk Şeker   | 25.05.2021
AB ülkelerinde yetişkin nüfusun yüzde 46'sı aşılandı

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB ülkelerinde yetişkin nüfusun yüzde 46'sına en az bir doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yapıldığını bildirdi.

Von der Leyen, Brüksel'de gerçekleştirilen AB Liderler Zirvesi sırasında, sosyal medya hesabından, yaklaşık 450 milyon nüfuslu AB içindeki aşılamalarda son duruma ilişkin bilgiler paylaştı.

Avrupa'da son dönemde aşılama sürecinin hız kazandığına dikkati çeken Von der Leyen, "Şimdiye kadar 300 milyon doz aşı tedarik edildi. 245 milyon doz aşı uygulandı. AB yetişkin nüfusunun yüzde 46'sına en az bir doz aşı yapıldı." ifadelerini kullandı.

Von der Leyen, bu hafta AB'deki yetişkin nüfusun yarısına ilk doz aşıların yapılmış olacağını belirtti.

AB ülkelerine yılın ilk çeyreğinde 106 milyon doz aşı geldiğini anımsatan Von der Leyen, ikinci çeyrekte 413 milyon doz, üçüncü çeyrekte 529 milyon doz, dördüncü çeyrekte 452 milyon doz aşı tedarik edilmesini öngördüklerine işaret etti.

AB'nin bugüne kadar opsiyonlar dahil olmak üzere BioNTech-Pfizer ile 2,4 milyar, AstraZeneca ile 400 milyon, Sanofi-GSK ile 300 milyon, Johnson & Johnson ile 400 milyon, CureVac ile 405 milyon, Moderna ile 460 milyon doz aşı almak için sözleşmesi bulunuyor.

Şu ana kadar BioNTech-Pfizer, Moderna, AstraZeneca ve Johnson & Johnson firmaları tarafından üretilen aşılar AB onayı almış durumda ve uygulanıyor.

AB yönetimi, bu sözleşmeleri göz önünde bulundurarak yaz aylarında 450 milyon nüfusluk AB'de, yetişkin nüfusun yüzde 70'ini temmuz ayına kadar aşılamayı hedefliyor.

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