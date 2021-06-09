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Sağlık, Koronavirüs

45 yaşın üzerindeki vatandaşların aşılanması yarın başlıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19'la mücadele kapsamında yarın itibarıyla 45 yaş üzerindeki, gelecek pazartesiden itibaren de 40 yaş üzerindeki tüm vatandaşların aşı programına dahil edileceğini bildirdi.

Yeşim Sert Karaaslan   | 09.06.2021
45 yaşın üzerindeki vatandaşların aşılanması yarın başlıyor

Ankara

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans yöntemiyle düzenlenen Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, toplantıda aşılama programı ve yerli aşı çalışmalarının ele alındığını belirtti.

Artık hangi kısıtlamaların uygulanacağı, hangi tedbirlerin alınacağı telkinleri için değil, normalleşmeyi daha hızlı ve güvenli nasıl sağlayacaklarına yönelik bilgiler vermek için açıklama yaptığına işaret eden Koca, şöyle konuştu:

"Uzunca bir süreden beri hayatın her alanını kuşatmış bir mücadele veriyoruz. Artık gündemimiz aşı programı ile bağışıklığı elde ederek eski normallerimize en kısa sürede nasıl döneceğimizdir. Bu zor günler artık geride kalıyor. İşlerimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Büyüklerimizin ellerini doya doya öpeceğimiz, sevdiklerimizle kucaklaşacağımız, çekinmeden tokalaşacağımız günler yakın. El ele parklarda yürüyeceğimiz, tatili tatil gibi yapabileceğimiz, gündemimizi salgının değil, bizim belirleyeceğimiz günlerin arifesindeyiz."

45 yaşın üzerindeki vatandaşların aşılanması yarın başlıyor

Bakan Koca, güvenle eski günlere dönülebilmesi için üç konunun önemine dikkati çekerek "İlki sırası gelen vatandaşlarımızın gecikmeden aşılarını olmalarıdır. Bu, toplumsal bağışıklığı en kısa sürede kazanmamız için ilk şart. İster yaş ister meslek grubu sebebiyle sıranız gelmiş olsun, lütfen zaman kaybetmeden aşınızı olun. Yarın itibarıyla 45 yaşının üzerindeki vatandaşlarımız da aşılanmaya başlıyor. Gelecek pazartesi günü ise 40 yaş üzeri tüm vatandaşlarımız da aşı programına dahil edilmiş olacak." diye konuştu.

İkinci önemli konunun aşılama ile toplumsal bağışıklık elde edilene kadar kişisel tedbirlere tavizsiz uyulması olduğunu vurgulayan Koca, aşı olan vatandaşların da toplumsal bağışıklık elde edilene kadar tedbirlere uyması gerektiğini söyledi.

"Yerli aşımızın son fazı için gönüllülerimizi aşılayacağız"

Bakan Koca, aşının koruyucu olması için belirli bir süre geçmesi gerektiğine dikkati çekerek üçüncü önemli konunun ise salgın kontrolünün sürdürülebilirliğinin sağlanması olduğunu belirtti.

Koca, şunları kaydetti:

"Bunun için şimdiye kadar dışarıdan tedarik ettiğimiz aşıların yerine kendi aşımızın kullanıma girmesi gerekiyor. Bildiğiniz gibi çok sayıda aşı geliştirme projemiz devam ediyor ve birinde son aşamaya geldik. Önümüzdeki hafta yerli aşımızın son fazı olan faz 3 insan çalışmaları için gönüllülerimizi aşılayacağız. Türk aşısı son aşamaya geldi. Salgın kontrolünün sürekliliği ve aşıda dışa bağımlılığı bitirecek bu önemli gelişmeyi hep birlikte yaşayacağız.

Aşıların belirli süre ile bağışıklık sağladığı ve iki doz aşı olan kişilerin üçüncü doz aşı olması gerekliliği konusunda bilimsel çalışmalar devam etmektedir. Bu konuda bir klinik çalışma da bakanlığımızca planlanmış, hangi aşıların çapraz kullanılabileceği ve yerli aşımızın üçüncü doz olarak kullanımı değerlendirilmektedir. Elde edeceğimiz somut bilimsel verileri sizlerle de paylaşarak yol haritamızı kesinleştirmiş olacağız. Ülkemizde kullanıma giren aşılar ve yerli aşımızın hangi usullerle kullanılabileceğini belirleyeceğiz."

"Gün gibi aydınlık, sağlıklı ve mutlu günler yakındır"

Sağlık Bakanı Koca, "Umarım artık Sağlık Bakanını daha az görecek, sesini daha az duyacaksınız. Bundan sonra size vereceğim en önemli haberin yerli aşımızın başarısı ve salgının son bulduğu açıklaması olacağını görüyor ve o günü iple çekiyorum. Çok yakında salgın haberlerinden kurtulacağız. Gün gibi aydınlık, sağlıklı ve mutlu günler yakındır. Büyük Türkiye güçlü bir devlettir. Bu güce güvenin." diye konuştu.

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