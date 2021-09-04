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Koronavirüs

3 il daha Kovid-19 risk haritasında 'mavi' kategoriye geçti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çankırı, Düzce ve Erzincan'ın Kovid-19 risk haritasında düşük riskli iller arasına girdiğini bildirdi.

Fırat Taşdemir, Muhammed Nuri Erdoğan   | 04.09.2021
3 il daha Kovid-19 risk haritasında 'mavi' kategoriye geçti

Ankara

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çankırı'nın Kovid-19 risk haritasında düşük riskli iller arasına girdiğini bildirdi.

Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Çankırı, yüzde 75'in üzerine çıkan ilk doz aşı oranıyla beklenen haberi verdi. Risk haritasında rengi mavi. Her mücadelesinden galip çıkan bu tarihi şehirden yeni beklentilerimiz var. Okullar 6 Eylül'de açılıyor. Şimdi devam doz oranlarını da yükseltme zamanı. Bugünden tebrikler."

Düzce ve Erzincan 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı ilk doz aşı olan nüfusu yüzde 75'i geçen Düzce ve Erzincan'ın "mavi" kategorideki iller arasında yerlerini aldığını bildirdi.

Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Düzce, ilk doz aşı oranında beklenen haberi verdi. Karadeniz sahilinde artık tüm illerimiz mavi. Şelaleler şehrinden yeni beklentilerimiz var. Okullar 6 Eylül'de açılıyor. Şimdi ikinci, üçüncü doz aşı oranlarını da aynı şekilde yükseltme zamanı. Bugünden tebrikler.

Erzincan, yüzde 75'in üzerine çıkan ilk doz aşı oranıyla beklenen haberi verdi. Risk haritasında rengi mavi. Başarılarıyla tarih kuran bu şehirden yeni beklentilerimiz var."

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