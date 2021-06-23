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Sağlık, Koronavirüs

25 yaş üzerindeki vatandaşlar aşılanıyor

Sağlık Bakanlığınca Kovid-19'la mücadele kapsamında 25 yaş üzerindeki vatandaşların aşılanmasına başlandı.

Özgün Tiran   | 23.06.2021
25 yaş üzerindeki vatandaşlar aşılanıyor Fotoğraf: Özgün Tiran / AA

Kırklareli

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da sağlık kuruluşlarına giden vatandaşlar, hastaneler ve aile sağlığı merkezlerinde randevu saatlerine göre aşılarını oluyor.

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde aşı olan vatandaşlardan Ayşenur Yılmam, AA muhabirine, yaş sınırının 25'e inmesinden dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Aşı olduğu için kendini hastalığa karşı daha güvende hissettiğini ifade eden Yılmam, "Çünkü ben aylardır bunu bekliyordum. Kendimi mutlu hissediyorum herkesin de aşı olmasını tavsiye ediyorum." dedi.

Adnan Ata ise yaş sınırının düşmesi sonrası randevu alarak aşı olmaya geldiğini belirtti.

Kendini artık daha güvende hissettiğini anlatan Ata, "Kendini bilen, bilinçli olan herkes aşısını olması lazım. Aşı olmayanların neden tereddüt ettiklerini bilmiyorum ama aşı zaten belirli testlerden geçirilmiş insan sağlığı için olan bir şeydir. O yüzden aşı olmalarını tavsiye ediyorum." diye konuştu.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, bugüne kadar Edirne'de 333 bin 460, Kırklareli'nde 279 bin 863, Tekirdağ'da 628 bin 841 doz aşı yapıldı.

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