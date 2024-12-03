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Spor, insana dair

Türkiye'nin yüz akı "engelli" sporcular

Türk sporu, engelli branşındaki milli sporcularıyla 2024 yılında büyük başarılar imza atarak şu ana dek 561 madalya elde etti.

Erkan Tiryaki  | 03.12.2024 - Güncelleme : 03.12.2024
Türkiye'nin yüz akı "engelli" sporcular

Ankara

Milli sporcular 2024 yılında katıldıkları uluslararası organizasyonlarda önemli başarılar kazandı. Başta Paris 2024 Paralimpik Oyunları olmak üzere Türk sporcular performanslarıyla yıla damga vurdu.

Gençlik ve Spor Bakanlığından alınan bilgiye göre, bedensel, görme ve işitme engelli ile özel milli sporcular, 182 altın, 208 gümüş, 171 bronz olmak üzere Aralık 2024 itibarıyla 561 madalyayı Türkiye'ye kazandırdı.

Paris 2024'te tarihi başarı

Türkiye, dünyanın en büyük ikinci spor organizasyonu olarak kabul edilen paralimpik oyunlarda tarih yazdı.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda ay-yıldızlı sporcular 6 altın, 10 gümüş ve 12 bronz olmak üzere 10 farklı branşta toplam 28 madalya kazanarak oyunları 23. sırada bitirip, tarihinin en iyi derecesini aldı.

Birçok branşta ilke imza atan ve rekor üstüne rekor kıran milli sporcular, bütün engel kategorilerinde (özel sporcular, bedensel engelliler, görme engelliler) madalya almayı başardı.

Yatırımlar meyvesini verdi

Türkiye'nin son yıllarda engelli bireylere sunduğu imkanlar sportif başarıların gelmesinde önemli pay sahibi oldu.

2002 yılında engelli branşlarında uluslararası arenada sadece 1 madalya alabilen Türkiye, sonraki 22 yılda tam 5 bin 666 madalya aldı.

2002 öncesi paralimpik oyunlarda madalyası bulunmayan Türkiye, 2004 Atina'dan itibaren 20 yılda 66 paralimpik madalya kazandı.

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