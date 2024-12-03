Kadın basketbolunda en büyük kupa sahibini başkentte bulacak

Ankara
Kahramanmaraş depremleri sebebiyle 2022-2023 sezonu Türkiye Kupası düzenlenemezken, bu nedenle 2023'te Cumhurbaşkanlığı Kupası maçı da oynanamadı.
İlki 1993'te düzenlenen Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası mücadelesinde, lig ve Türkiye Kupası'nın son şampiyonları karşı karşıya gelecek. Son olarak 2022'de yine Ankara'da düzenlenen kadın basketbolunun en büyük kupasında yarın, son lig ve Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe Opet ile her iki organizasyonu da ikincisi sırada bitiren ÇBK Mersin karşılaşacak.
Fenerbahçe'den üst üste 18. final
Fenerbahçe Opet, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda üst üste 18. kez yer alacak.
Toplamda 29. kez düzenlenecek kupada 23. defa boy gösterecek ve en fazla final oynayan takım unvanını da geliştirecek sarı-lacivertliler, 2004 yılından bu yana bütün finallerde yer aldı.
Kupayı en fazla Fenerbahçe kazandı
Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı 12 kez kaldıran Fenerbahçe, bu organizasyonda en fazla şampiyonluk yaşayan takım konumunda bulunuyor.
1998-1999 sezonunda Galatasaray'ı yenerek ilk kez Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanan sarı-lacivertliler, 1999-2000 sezonunda da tek yabancıyla oynadığı finalde sarı-kırmızılı takımı 67-65 yenerek mutlu sona ulaştı. Fenerbahçe, 2000-2001 sezonunda ise BOTAŞ'ı 72-65 yenerek, üst üste 3. kez kupayı müzesine götürdü.
Kupada 2003-2004'te Erdemirspor'u, 2004-2005 ve 2006-2007 sezonlarında Beşiktaş'ı yenerek zafere ulaşan sarı-lacivertliler, 2009-2010, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 ve 2014-2015 sezonlarında Galatasaray'ı, 2018-2019'da ise Gelecek Koleji Çukurova Basketbol'u mağlup etti.
Fenerbahçe ve ÇBK Mersin 3. kez
Fenerbahçe Opet ile ÇBK Mersin, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda üçüncü kez birbirlerine rakip olacak.
İki takım 2019'da Kayseri'de karşılaşırken, maçı 86-62 kazanan Fenerbahçe, kupaya uzandı. 2022 yılında ise Ankara'da ÇBK Mersin, Fenerbahçe'yi 84-78 mağlup ederek tarihindeki ilk Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı elde etti.
İki takımın bu kupadaki üçüncü randevusu yine Ankara'da oynanacak.
Ankara'da 20. final
29. kez düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı Kupası, başkent Ankara'da 20. defa oynanacak.
Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın sahibi; 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2016 ve 2022'den sonra 2024 yılında da Ankara'da sahibini bulacak.
Galatasaray, 6 kez üst üste şampiyon
Toplam 8 kez Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanan Galatasaray, 6 kez üst üste şampiyonluk elde eden tek takım olarak dikkati çekiyor.
Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın ilk kez düzenlendiği 1992-1993'ten itibaren 1997-1998 sezonuna kadar üst üste 6 kez kupayı müzesine götüren sarı-kırmızılılar, organizasyonda henüz kırılamayan bir seri şampiyonluk rekoruna sahip.
Kupada 1999-2000 sezonunda final oynadıktan 8 yıl sonra 2007-2008'de Fenerbahçe ile karşılaşan Galatasaray, rakibini 71-55 yenerek, 10 yıl sonra bu kupayı yeniden kazandı.
Sarı-kırmızılılar, 2010-2011 sezonunda Fenerbahçe'yi mağlup ederek, 8. kupasını müzesine götürdü.
Diğer şampiyonlar
Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Fenerbahçe ve Galatasaray'ın dışında 6 takım şampiyonluk yaşadı.
BOTAŞ 2001-2002 ve 2002-2003 sezonlarında üst üste 2 kez kupayı kazanırken, Beşiktaş da 2005-2006 sezonunda şampiyonluk ipini göğüsledi.
2008-2009 sezonunda Fenerbahçe'yi yenerek kupayı kazanan Mersin Büyükşehir Belediyespor, bu organizasyonda ilk kez mutlu sona ulaştı.
2017-2018'deki 26. Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında Fenerbahçe'yi mağlup eden Hatay Büyükşehir Belediyespor, organizasyonda ikinci şampiyonluğunu elde etti. Yakın Doğu Üniversitesi 2017'de, ÇBK Mersin ise 2022'de kupayı müzesine götürdü.
Kupanın şampiyonları ve finalistleri
Daha önce 28 kez düzenlenen Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın şampiyonları ve finalistleri şöyle:
|Sezon
|Şampiyon
|Finalist
|1992-1993
|Galatasaray
|BOTAŞ Spor
|1993-1994
|Galatasaray
|BRİSA Spor
|1994-1995
|Galatasaray
|Fenerbahçe
|1995-1996
|Galatasaray
|BRİSA Spor
|1996-1997
|Galatasaray
|BOTAŞ Spor
|1997-1998
|Galatasaray
|BRİSA Spor
|1998-1999
|Fenerbahçe
|Galatasaray
|1999-2000
|Fenerbahçe
|Galatasaray
|2000-2001
|Fenerbahçe
|BOTAŞ Spor
|2001-2002
|BOTAŞ Spor
|Fenerbahçe
|2002-2003
|BOTAŞ Spor
|Erdemirspor
|2003-2004
|Fenerbahçe
|Erdemirspor
|2004-2005
|Fenerbahçe
|Beşiktaş
|2005-2006
|Beşiktaş
|Fenerbahçe
|2006-2007
|Fenerbahçe
|Beşiktaş Cola Turka
|2007-2008
|Galatasaray
|Fenerbahçe
|2008-2009
|Mersin Büyükşehir Belediyespor
|Fenerbahçe
|2009-2010
|Fenerbahçe
|Galatasaray Medical Park
|2010-2011
|Galatasaray Medical Park
|Fenerbahçe
|2011-2012
|Fenerbahçe
|Galatasaray
|2012-2013
|Fenerbahçe
|Galatasaray Odeabank
|2013-2014
|Fenerbahçe
|Galatasaray Odeabank
|2014-2015
|Fenerbahçe
|Galatasaray
|2015-2016
|Hatay Büyükşehir Belediyespor
|Fenerbahçe
|2016-2017
|Yakın Doğu Üniversitesi
|Fenerbahçe
|2017-2018
|Hatay Büyükşehir Belediyespor
|Fenerbahçe
|2018-2019
|Fenerbahçe
|ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi
|2021-2022
|ÇBK Mersin
|Fenerbahçe Alagöz Holding
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