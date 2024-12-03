Dolar
34.75
Euro
36.61
Altın
2,646.06
ETH/USDT
3,610.20
BTC/USDT
95,473.00
BIST 100
9,869.75
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Basketbol

Kadın basketbolunda en büyük kupa sahibini başkentte bulacak

Basketbolda 29. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası yarın Fenerbahçe Opet ile ÇBK Mersin arasında oynanacak karşılaşmayla sahibini bulacak.

Erkan Tiryaki  | 03.12.2024 - Güncelleme : 03.12.2024
Kadın basketbolunda en büyük kupa sahibini başkentte bulacak

Ankara

Kahramanmaraş depremleri sebebiyle 2022-2023 sezonu Türkiye Kupası düzenlenemezken, bu nedenle 2023'te Cumhurbaşkanlığı Kupası maçı da oynanamadı.

İlki 1993'te düzenlenen Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası mücadelesinde, lig ve Türkiye Kupası'nın son şampiyonları karşı karşıya gelecek. Son olarak 2022'de yine Ankara'da düzenlenen kadın basketbolunun en büyük kupasında yarın, son lig ve Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe Opet ile her iki organizasyonu da ikincisi sırada bitiren ÇBK Mersin karşılaşacak.

Fenerbahçe'den üst üste 18. final

Fenerbahçe Opet, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda üst üste 18. kez yer alacak.

Toplamda 29. kez düzenlenecek kupada 23. defa boy gösterecek ve en fazla final oynayan takım unvanını da geliştirecek sarı-lacivertliler, 2004 yılından bu yana bütün finallerde yer aldı.

Kupayı en fazla Fenerbahçe kazandı

Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı 12 kez kaldıran Fenerbahçe, bu organizasyonda en fazla şampiyonluk yaşayan takım konumunda bulunuyor.

1998-1999 sezonunda Galatasaray'ı yenerek ilk kez Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanan sarı-lacivertliler, 1999-2000 sezonunda da tek yabancıyla oynadığı finalde sarı-kırmızılı takımı 67-65 yenerek mutlu sona ulaştı. Fenerbahçe, 2000-2001 sezonunda ise BOTAŞ'ı 72-65 yenerek, üst üste 3. kez kupayı müzesine götürdü.

Kupada 2003-2004'te Erdemirspor'u, 2004-2005 ve 2006-2007 sezonlarında Beşiktaş'ı yenerek zafere ulaşan sarı-lacivertliler, 2009-2010, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 ve 2014-2015 sezonlarında Galatasaray'ı, 2018-2019'da ise Gelecek Koleji Çukurova Basketbol'u mağlup etti.

Fenerbahçe ve ÇBK Mersin 3. kez

Fenerbahçe Opet ile ÇBK Mersin, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda üçüncü kez birbirlerine rakip olacak.

İki takım 2019'da Kayseri'de karşılaşırken, maçı 86-62 kazanan Fenerbahçe, kupaya uzandı. 2022 yılında ise Ankara'da ÇBK Mersin, Fenerbahçe'yi 84-78 mağlup ederek tarihindeki ilk Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı elde etti.

İki takımın bu kupadaki üçüncü randevusu yine Ankara'da oynanacak.

Ankara'da 20. final

29. kez düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı Kupası, başkent Ankara'da 20. defa oynanacak.

Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın sahibi; 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2016 ve 2022'den sonra 2024 yılında da Ankara'da sahibini bulacak.

Galatasaray, 6 kez üst üste şampiyon

Toplam 8 kez Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanan Galatasaray, 6 kez üst üste şampiyonluk elde eden tek takım olarak dikkati çekiyor.

Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın ilk kez düzenlendiği 1992-1993'ten itibaren 1997-1998 sezonuna kadar üst üste 6 kez kupayı müzesine götüren sarı-kırmızılılar, organizasyonda henüz kırılamayan bir seri şampiyonluk rekoruna sahip.

Kupada 1999-2000 sezonunda final oynadıktan 8 yıl sonra 2007-2008'de Fenerbahçe ile karşılaşan Galatasaray, rakibini 71-55 yenerek, 10 yıl sonra bu kupayı yeniden kazandı.

Sarı-kırmızılılar, 2010-2011 sezonunda Fenerbahçe'yi mağlup ederek, 8. kupasını müzesine götürdü.

Diğer şampiyonlar

Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Fenerbahçe ve Galatasaray'ın dışında 6 takım şampiyonluk yaşadı.

BOTAŞ 2001-2002 ve 2002-2003 sezonlarında üst üste 2 kez kupayı kazanırken, Beşiktaş da 2005-2006 sezonunda şampiyonluk ipini göğüsledi.

2008-2009 sezonunda Fenerbahçe'yi yenerek kupayı kazanan Mersin Büyükşehir Belediyespor, bu organizasyonda ilk kez mutlu sona ulaştı.

2017-2018'deki 26. Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında Fenerbahçe'yi mağlup eden Hatay Büyükşehir Belediyespor, organizasyonda ikinci şampiyonluğunu elde etti. Yakın Doğu Üniversitesi 2017'de, ÇBK Mersin ise 2022'de kupayı müzesine götürdü.

Kupanın şampiyonları ve finalistleri

Daha önce 28 kez düzenlenen Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın şampiyonları ve finalistleri şöyle:

SezonŞampiyonFinalist
1992-1993GalatasarayBOTAŞ Spor
1993-1994GalatasarayBRİSA Spor
1994-1995GalatasarayFenerbahçe
1995-1996GalatasarayBRİSA Spor
1996-1997GalatasarayBOTAŞ Spor
1997-1998GalatasarayBRİSA Spor
1998-1999FenerbahçeGalatasaray
1999-2000FenerbahçeGalatasaray
2000-2001FenerbahçeBOTAŞ Spor
2001-2002BOTAŞ SporFenerbahçe
2002-2003BOTAŞ SporErdemirspor
2003-2004FenerbahçeErdemirspor
2004-2005FenerbahçeBeşiktaş
2005-2006BeşiktaşFenerbahçe
2006-2007FenerbahçeBeşiktaş Cola Turka
2007-2008GalatasarayFenerbahçe
2008-2009Mersin Büyükşehir BelediyesporFenerbahçe
2009-2010FenerbahçeGalatasaray Medical Park
2010-2011Galatasaray Medical ParkFenerbahçe
2011-2012FenerbahçeGalatasaray
2012-2013FenerbahçeGalatasaray Odeabank
2013-2014FenerbahçeGalatasaray Odeabank
2014-2015FenerbahçeGalatasaray
2015-2016Hatay Büyükşehir BelediyesporFenerbahçe
2016-2017Yakın Doğu ÜniversitesiFenerbahçe
2017-2018Hatay Büyükşehir BelediyesporFenerbahçe
2018-2019FenerbahçeÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi
2021-2022ÇBK MersinFenerbahçe Alagöz Holding


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 5 terörist etkisiz hale getirildi
Ayhan Bora Kaplan suç örgütü davasında karar açıklandı
Kamuda 22 yılda 70 bin 878 engelli istihdam edildi
Koruma personeli zorlu eğitimlerle saha görevine hazırlanıyor
Erbaş: Kur'an ve sünnetin rehberliğinde engelli bireylere en ideal şekilde hizmet etmeye çalışıyoruz

Benzer haberler

ÇBK Mersin Kadın Basketbol Takımı, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda zafer peşinde

ÇBK Mersin Kadın Basketbol Takımı, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda zafer peşinde

Kadın basketbolunda en büyük kupa sahibini başkentte bulacak

Basketbolda 29. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası yarın Ankara'da sahibini bulacak

Galatasaraylı basketbolcular, serebral palsili çocuklarla buluştu

Galatasaraylı basketbolcular, serebral palsili çocuklarla buluştu
Alperen Şengün, NBA Batı Konferansı'nda haftanın oyuncusu seçildi

Alperen Şengün, NBA Batı Konferansı'nda haftanın oyuncusu seçildi
Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde yarın Baskonia'ya konuk olacak

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde yarın Baskonia'ya konuk olacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet