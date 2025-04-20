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Yaşam, insana dair

Şehit eşinin hatırasını kişisel eşyalarıyla yaşatıyor

Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2024 yılında teröristlerce açılan ateş sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hikmet Aslan'ın eşi Kübra Aslan, eşinin hatırasını eşyalarıyla yaşatıyor.

Ahmet Demircan  | 20.04.2025 - Güncelleme : 20.04.2025
Şehit eşinin hatırasını kişisel eşyalarıyla yaşatıyor Fotoğraf: Ahmet Demircan/AA

Niğde

Aslan, eşinin askerde kullandığı tıraş takımı, parfümü, ayakkabısı, saati ve fotoğraflarını evde kurduğu dolapta saklıyor.

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Şehidin eşi Kübra Aslan, AA muhabirine, eşiyle şehit olmadan 2 saat önce mesajlaştıklarını söyledi.

Eşinin arife gününde şehit olduğunu anımsatan Aslan, şunları kaydetti:

"Eşim, 'Yarın bayram' demişti. Ben de 'bizim için bayram değil, sen gelince bayram olacak, ne yapayım yarınki bayramı' dedim böyle konuştuk. Şehit olmadan 2 ay önce izne gelmişti, fotoğrafları kendisi çıkarmıştı. Bilmiyorum içine mi doğdu o fotoğrafları çıkardı. Annesine gittik fotoğraf çekindik. Babasına bir şeyler almıştı, onları giydirdi. Ben fotoğraflarını çekiyordum. Fotoğraflarını çekerken hepsi aklıma geldi, çok hissetmiştim şehit olacağını. Son izninde de sürekli birilerini eve çağırma hevesi vardı, sanki vedalaşacak gibiydi. Onun şehit olacağını en çok ben hissettim."

Aslan, "Şehit olduğu haberini aldığımda yatsı namazını kılıyordum. Şehit olduğunu ilk aldığım haberde direkt kanepeye oturdum ve saate baktım. 'İnna lillahi ve inna ileyhi raciun' dedim. İçime öyle bir sakinlik, sükunet geldi ki ne böyle bağırmak ne de ağlamak geliyordu. Sadece o an hissetmek istedim ve etrafımdaki çığlıkları susturmaya çalışıyordum. Rüveyda (kızı) çığlıklardan etkilenmesin diye kız kardeşime söyledim." diye konuştu.

"Dolabı açtığımda gül kokusu geliyor onu çok hissediyorum"

Aslan, eşinin emanetlerini sakladığını ve sürekli kızına gösterdiğini anlattı.

En son giyip gittiği eşyalarının olduğunu dile getiren Aslan, şöyle devam etti:

"Saatini hiç çıkarmazdı, giderken bana verdi. 'Saatim burada dursun' dedi. Esansları ve çantasını çok kullanırdı. Kıyafetlerin de kokusu hala duruyor. Dolabı açtığımda gül kokusu geliyor onu çok hissediyorum. Özellikle askeri kıyafetlerin olduğu bölümde. Açtığım anda taze gül kokusu olduğunu alıyorum. Hikmet'i hissetmemek elde değil ki bütün gördüğüm kıyafetlerinde, ayakkabısında her şeyinde onu hissediyorum, görüyorum. Rüveyda yukarı bakarak 'Baba burada, baba geldi' diye sürekli söylüyordu. Şaşırıyordum ilk başta ama artık o kadar alıştım ki Rüveyda'nın baba diye odalarda gezmesine."

"Elhamdülillah şehitlik Hikmet'e nasip oldu

Rüveyda'ya babasını fotoğraflardan tanıttığını aktaran Aslan, kızının fotoğrafları her gördüğünde eline almak istediğini dile getirdi.

Aslan, şehitlik mertebesinin çok kutsal olduğunu vurgulayarak, "Hikmet çok merhametli, kalbi temiz bir insandı. Elhamdülillah şehitlik Hikmet'e nasip oldu." ifadesini kullandı.

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