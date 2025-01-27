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Spor, insana dair

Şanlıurfalı engelli çocuğun Fenerbahçe hayali gerçekleştirildi

Şanlıurfalı görme engelli Abdullah Karaman'ın taraftarı olduğu Fenerbahçe'nin maçını tribünden takip etme hayali gerçekleştirildi.

Rauf Maltaş  | 27.01.2025 - Güncelleme : 27.01.2025
Şanlıurfalı engelli çocuğun Fenerbahçe hayali gerçekleştirildi

Şanlıurfa

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında polis ekipleri, Ceylanpınarlı Abdullah Karaman'ı evinde ziyaret ederek forma hediye etti.

Ziyarette taraftarı olduğu Fenerbahçe'nin maçını tribünden takip etme hayali bulunduğunu belirten Karaman'ın isteği, Fenerbahçe yönetimi tarafından karşılandı.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından görevlendirilen polis eşliğinde İstanbul'a giden Karaman, Fenerbahçe'nin Göztepe ile oynadığı maçı tribünden takip etti.

Kulüp tarafından çeşitli hediyeler verilen Karaman, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

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