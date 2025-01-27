Dolar
35.74
Euro
37.56
Altın
2,742.11
ETH/USDT
3,100.90
BTC/USDT
100,315.00
BIST 100
9,997.85
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Trendyol Süper Lig'de 23. hafta programı belli oldu

Trendyol Süper Lig'de 23. haftanın programı belli oldu.

Mücahit Hüseyin Eroğul  | 27.01.2025 - Güncelleme : 27.01.2025
Trendyol Süper Lig'de 23. hafta programı belli oldu

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) açıklamasına göre, planlanan maç programının Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki durumuna göre yeniden revize edilme ihtimali bulunuyor.

TFF'nin yaptığı açıklamada, "UEFA Avrupa Ligi'nde doğrudan son 16 turuna yükselme ihtimali bulunan Galatasaray, bu ihtimalin gerçekleşmesi ve 23. hafta sonrasında UEFA Avrupa Ligi play-off maçının olmaması halinde yayın programı doğrultusunda Trabzonspor-ikas Eyüpspor müsabakası 9 Şubat Pazar günü saat 19.00'a, Galatasaray-Adana Demirspor müsabakası ise 10 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'ye alınacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Ligde 23. haftanın müsabaka programı şöyle:

7 Şubat Cuma:

20.00 Reeder Samsunspor-Atakaş Hatayspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

8 Şubat Cumartesi:

16.00 Bellona Kayserispor-TÜMOSAN Konyaspor (RHG Enertürk Enerji)

19.00 Net Global Sivasspor-Beşiktaş (BG Grup 4 Eylül)

9 Şubat Pazar:

13.30 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Corendon Alanyaspor-Fenerbahçe (GAİN Park)

19.00 Onvo Antalyaspor-RAMS Başakşehir (Corendon Airlines Park Antalya)

19.00 Galatasaray-Adana Demirspor (RAMS Park)

10 Şubat Pazartesi:

20.00 Sipay Bodrum FK-Göztepe (Grey Beton Bodrum)

20.00 Trabzonspor-ikas Eyüpspor (Papara Park)

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AK Parti Sözcüsü Çelik: 23 Şubat'ta Ankara'da Büyük Kongremizi gerçekleştirerek, bu süreci tamamlamış olacağız
Kartalkaya'daki yangına ilişkin tutuklanan belediye görevlilerinin ifadelerine ulaşıldı
Kartalkaya'daki otel yangınında yaralananlardan 46'sı taburcu edildi
Konya'da çöken binanın enkazından kurtulanlar yaşadıkların anlattı
Alanya'da otel inşaatında çıkan yangına müdahale ediliyor

Benzer haberler

Trendyol Süper Lig'de 23. hafta programı belli oldu

Trendyol Süper Lig'de 23. hafta programı belli oldu

Fenerbahçe, Brezilyalı futbolcu Talisca'yla anlaştı

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, kulüp için alınan kararlardan memnun

LaLiga'da Real Madrid zirvede nefes aldı

LaLiga'da Real Madrid zirvede nefes aldı
Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde tur ihtimalleri

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde tur ihtimalleri

Vincenzo Montella'nın sporda favori AA karesi "Şükür" oldu

Vincenzo Montella'nın sporda favori AA karesi "Şükür" oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet