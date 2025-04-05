Kütüphanenin özel müdavimi okuma azmiyle engelini aşmaya çalışıyor
Doğumu sırasında oksijensiz kalması nedeniyle beyin hücrelerinde hasar oluşan 42 yaşındaki zihinsel engelli Mete Tuna Tuncay, 2023 yılında gitmeye başladığı kütüphanenin müdavimi oldu.
İzmir
Emekli hemşire Feride Atıcıoğlu'nun (70) Gaziantep'te görev yaptığı dönemde oğlu Mete Tuna Tuncay dünyaya geldi.
Doğumu sırasında oksijensiz kalan, dünyaya geldiğinde bir süre hareket etmeyen ve ağlamayan Tuncay, doktorların müdahalesiyle hayata tutundu.
Zamanla çocuğunun davranışlarında farklılık sezen ve 6 yaşındayken Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götüren Atıcıoğlu, burada yapılan tetkiklerde Tuncay'ın yüzde 80 zihinsel engelli olduğunu öğrendi.
Çocuğunun tedavisi nedeniyle önce Balıkesir'in Ayvalık ilçesine daha sonra İzmir'e tayin olan Atıcıoğlu, evladının iyi olması için yıllardır mücadele ediyor.
Sağlık sorunları nedeniyle okula gidemeyen çocuğunun eğitimiyle de ilgilenen fedakar anne, onun aynı zamanda öğretmeni oldu.
Atıcıoğlu, bir süre sonra oğlu Mete'yi özel bir eğitim merkezine kaydettirerek okuma becerisini geliştirdi. Ardından, evde gazete ve kitap okuma pratikleri yapmaya başladı.
40 yaşında tanıştığı kütüphane hayatını değiştirdi
Mete Tuna Tuncay, okumaya olan tutkusu sayesinde 2023 yılında evine yakın Karşıyaka Hoca Mithat İlçe Halk Kütüphanesi'ne kayıt yaptırdı.
Annesinin koluna girerek kütüphaneye gitmeye başlayan ve daha çok resimli çocuk kitaplarına ilgi duyan Mete, bu sayede bir yılı aşkın sürede 95 kitap bitirdi.
Anne Feride Atıcıoğlu, AA muhabirine, oğlunun tek meşguliyetinin kütüphane ve kitaplar olduğunu söyledi.
Kütüphanede ve evde oğluyla okumalar yaptıklarını anlatan Atıcıoğlu, kütüphanenin oğlunun hayatını değiştirdiğini anlattı.
Okuma çabasıyla çocuğunun öğrenme becerisinin arttığına dikkati çeken Atıcıoğlu, ailelere de engelli çocuklarını sosyal yönden gelişimi açısından kütüphaneye getirmeleri tavsiyesinde bulundu.
Atıcıoğlu, hem okul hem de kütüphane sayesinde Mete'nin hayatının değiştiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Oğlum bilinçlendi. Okumanın değerini öğrendi. Kitapları çok seviyor. Okumak istiyor. Bilemediği şeyleri soruyor. Okumanın çok büyük faydası olduğunu görüyoruz. Önce engeli yüzde 80'di, sonra 70, 60 ve şimdilerde yüzde 50'ye düştü. Daha becerikli, daha duyarlı, daha bilgili oldu. Her şeyi biliyor. İnsanlar arası ilişkileri çok iyidir. Herkese 'günaydın' der. Evden çıkar. Esnafla çok iyi anlaşır. Kütüphaneye gelince hal hatır sorar. 'Ben kütüphaneye gidiyorum' der. Kütüphane onun hayatı. Yani evinden hiç farkı yok. Çünkü buradakiler çok sıcak kanlı, çok sevgi dolu. Mete onlarla kaynaştı. Onu buradan koparamayız."
Mete Tuna Tuncay da kütüphanenin kendisi için özel bir yer olduğunu belirtti.
Kütüphanede zaman geçirmenin kendisine iyi geldiğini dile getiren Tuncay, "Kütüphaneye geliyorum. Kitap okuyorum. Ondan sonra arkadaşları çağırıyorum. Burada çalışanlarla kahve içiyorum. Sohbet ediyoruz. Vakit geçiyor." diye konuştu.
Karşıyaka Hoca Mithat İlçe Halk Kütüphanesi Müdürü Asuman Nesibe Özdil de Mete'yi kütüphanede ağırlamaktan mutluluk duyduklarını ve onun heyecanının kendilerini de etkilediğini belirtti.
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