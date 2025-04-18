Dolar
38.18
Euro
43.60
Altın
3,314.14
ETH/USDT
1,589.00
BTC/USDT
84,450.00
BIST 100
9,345.22
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İstanbul'da düzenlenen "Filistin’i Destekleyen Parlamentolar Grubu Toplantısı" kapsamında katılımcı parlamento heyet başkanları konuşuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da 3. Uluslararası Yeditepe Bienali'ne katılıyor.
logo
Yaşam, insana dair

Iğdırlı hayırsever Birsen Aktaş'ın talebiyle kurak alanda hatıra ormanı oluşturuldu

Iğdırlı hayırsever Birsen Aktaş'ın talebiyle 50 dönümlük kurak alanda 400 fidan dikilerek hatıra ormanı oluşturuldu.

Hüseyin Yıldız  | 18.04.2025 - Güncelleme : 18.04.2025
Iğdırlı hayırsever Birsen Aktaş'ın talebiyle kurak alanda hatıra ormanı oluşturuldu Fotoğraf: Sabri Sarcan/AA

Iğdır

Kentte yaşayan ve özellikle çocuklara yönelik yardımlarıyla bilinen Aktaş, Vali Ercan Turan ile görüşmesinde Aşağı Çarıkçı köyündeki kurak alana fidan dikilmesi ricasında bulundu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Vali Turan'ın talimatıyla harekete geçen Iğdır Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, köyün yakınındaki kurak alanda çalışma başlattı.

Hazırlıkların ardından 50 dönümlük alanda, Iğdır Orman Fidanlığında yetiştirilen 400 badem ve kayısı fidanı dikilerek hatıra ormanı oluşturuldu.

Fidan dikim törenine, Vali Turan, Cumhuriyet Başsavcısı Meriç Dede, İl Jandarma Komutanı Albay Nihat Özkök, İl Emniyet Müdürü Niyazi Turgay, Orman İşletme Müdürü Taner Tazegün, hayırsever Aktaş ve vatandaşlar katıldı.

Hatıra ormanının bir bölümüne Birsen Aktaş'ın, diğer bölümüne ise Aşağı Çarıkçı köyünden Şehit Piyade Çavuş Yalçın Aydınlık'ın ismi verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
DMM "Yemek kartıyla market alışverişine sınır geldi" iddiasını yalanladı
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait mağara tespit edildi
Eski Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun babası Osman Çavuşoğlu için cenaze töreni düzenlendi
Adalet Bakanı Tunç, BM Genel Sekreteri Çocuklara Karşı Şiddet Özel Temsilcisi M'jid ile görüştü

Benzer haberler

Iğdırlı hayırsever Birsen Aktaş'ın talebiyle kurak alanda hatıra ormanı oluşturuldu

Iğdırlı hayırsever Birsen Aktaş'ın talebiyle kurak alanda hatıra ormanı oluşturuldu

Iğdır'da uydu verici takılan kerkenez, 183 kilometre yol katederek Ermenistan'a uçtu

En kurak illerden Iğdır'daki 200 kilometrelik sulama kanalları temizleniyor

Lüksemburglu ve İtalyan gönüllüler, Afrika'dan gelen kuşları inceliyor

Lüksemburglu ve İtalyan gönüllüler, Afrika'dan gelen kuşları inceliyor
Iğdır'da bozkır delicesinden şahine 13 kuş uydu vericisiyle takibe alındı

Iğdır'da bozkır delicesinden şahine 13 kuş uydu vericisiyle takibe alındı
TÜRGEV son 5 yılda 16 bin 117 fidan dikti

TÜRGEV son 5 yılda 16 bin 117 fidan dikti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet