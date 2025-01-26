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Yaşam, insana dair

Evinde biberonla beslediği kuzuyla mahallede de geziyor

Ordu'nun Altınordu ilçesinde yaşayan ev hanımı Yasemin Koç, annesi emzirmediği için evine aldığı kuzuyu şefkatle büyütüyor.

Eyüp Elevli  | 26.01.2025 - Güncelleme : 26.01.2025
Evinde biberonla beslediği kuzuyla mahallede de geziyor Fotoğraf: Eyüp Elevli/AA

Ordu

Halasına ait koyunun emzirmediği ikiz kuzulardan birini alan 49 yaşındaki Koç, kuzuya Şirinevler Mahallesi'ndeki apartmanın üçüncü katındaki dairesinde bakmaya başladı.

İki çocuk annesi Yasemin Koç, biberonla beslediği kuzuyu sokağa çıkartacağı zaman kazak ve çorap giydiriyor.

Yasemin Koç'un mahallede gezdirdiği, alışverişe gittiği kuzuya vatandaşlar ilgi gösteriyor, fotoğraf çektiriyor.

Yasemin Koç, AA muhabirine, kuzuları çok sevdiğini, geçmişte de beslediğini söyledi.

Halasını ziyareti sırasında koyunun ikiz doğurduğunu öğrendiğini anlatan Koç, "Bunu emzirmiyordu, diğerini emziriyordu. 'Ben o zaman bunu 10-15 gün bakayım, kendine gelsin' dedim. Hoşuma gitti, aldım. Eşime söyledim, o da 'Bakabilirsen al' dedi. 10 günden beri evimizde, bize bir eğlence oldu." diye konuştu.

Koç, kuzuyu gittiği her yere götürdüğünü ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eve alıştı, yanımda yatıyor, bir yere gitmiyor. Otlamaya başladığı zaman karnını doyurunca köye götüreceğim. Evde ne kadar bakacağım? Bu hayvan evde bakılmaz. Annesinin, koyunların yanına götüreceğim. Ben birkaç gün büyüsün, kendine gelsin diye evde biberonla bakmak istedim."

Kuzuyu eve getirdiğinde ilk olarak yıkadığını ifade eden Koç, sonra bezlediğini ve biberonla süt verdiğini dile getirdi.

Koç, kuzuyu yıkadıktan sonra saç kurutma makinesiyle kuruttuğunu belirterek, "Onu çok seviyor, rahat ediyor. Aynı bebek gibi sürekli peşimde geziyor. Annesiz durmuyor. Beni annesi gibi sanıyor." dedi.

Kuzunun ayakları parkede yürürken kaydığı için çorap giydirdiğini aktaran Koç, "Üzerine giysi giydiriyorum. Boncuk yaptım, süsledim. Böyle şeyleri seviyorum." ifadesini kullandı.

Koç, odanın bir köşesine kuzunun uyuması için koli koyduğunu ancak hayvanın onun içerisinde durmadığını belirterek, "Bizden ayrılmadı ve sürekli yanımıza geldi. Yanımızda yer yapıyorum, orada yatıyor, yalnız yatmıyor." şeklinde konuştu.

"Evde yalnız bırakamıyorum"

Evde geçirdikleri zamanın haricinde dışarıya da beraber çıktıklarına işaret eden Koç, "Evde canımız sıkılınca alıp markete götürüyorum. Markette herkes, 'Fotoğraf çekebilir miyiz abla?, 'Kucağımıza alabilir miyiz?' diye soruyor. Çok seviyorlar. Yolda giderken karşıdan karşıya geçemiyorum, 'Abla az sevebilir miyiz, bakabilir miyiz, nereden aldın, nasıl aldın, nasıl bakıyorsun?' diye soruyorlar. Ben de anlatıyorum." dedi.

Koç, 10 gün önce aldığı kuzunun 15 gün daha kendisinde kalacağını belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Tabii büyümesine bağlı. Büyüyüp otlamaya, karnını doyurmaya başlayınca geri götürürüm. Yaklaşık bir ay olur. Onu köye götüreceğim, otlamasını öğrenecek. Bu böyle bir hayvan olarak değil de bir insan, bebek gibi. Yanımda ses oluyor. Her gittiğim yere geliyor. Ben bunu bırakıp markete bile gidemiyorum. Evde bebeğim varmış gibi geliyor. Yalnız evde bırakamıyorum. Eşim, kızım çalışıyor. Oğlum zaten uzaklarda, burada değil. O yüzden evde yalnız bırakamıyorum. Gittiğim yere götürüyorum. Köye giderken arabaya alacağım, götüreceğim. Onunla beraber gidiyoruz. Bu artık benim arkadaşım oldu."

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