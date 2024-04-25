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Teknoloji, Savunma sanayisi, Havacılığın Altın Çağı

Bayraktar TB3, 31’inci test uçuşunu başarıyla tamamladı

Baykar'ın milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar TB3 Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA), 31’inci test uçuşunu başarıyla tamamladı.

25.04.2024 - Güncelleme : 25.04.2024
Bayraktar TB3, 31’inci test uçuşunu başarıyla tamamladı

Ankara

Yüksek İrtifa Sistem Tanımlama ve Performans Uçuş Testi'ni de başarıyla tamamlayan Bayraktar TB3 SİHA bugüne kadar gerçekleştirilen test uçuşlarında toplam 295 saat havada kaldı.



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