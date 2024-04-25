Bayraktar TB3, 31’inci test uçuşunu başarıyla tamamladı
Baykar'ın milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar TB3 Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA), 31’inci test uçuşunu başarıyla tamamladı.
Ankara
Yüksek İrtifa Sistem Tanımlama ve Performans Uçuş Testi'ni de başarıyla tamamlayan Bayraktar TB3 SİHA bugüne kadar gerçekleştirilen test uçuşlarında toplam 295 saat havada kaldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.