Türkiye'nin 'Son Başbakanı'

Türkiye Cumhuriyeti'nin 65. Hükümeti'ni kurarak ülkenin 27. Başbakanı olan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yürürlüğe girmesiyle "son başbakan" olarak tarihe geçti.

ANKARA - SİNAN USLU/MÜMİN ALTAŞ

24 Haziran'da yapılan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin ardından geçilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde "Başbakanlık" yürürlükten kaldırıldı.

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Böylece Cumhuriyetin ilanından bugüne 94 yıldır faaliyetini sürdüren Başbakanlık Teşkilatı'nın görevi son bulurken, Türkiye Cumhuriyeti'nin 65. Hükümeti'ni kurarak ülkenin 27. Başbakanı Binali Yıldırım, Başbakanlık koltuğuna oturan son isim oldu.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, Erzincan Refahiye'ye bağlı Kayı Köyünde 20 Aralık 1955'te doğan Yıldırım, Çankaya Köşkü'ne giden yolda emin adımlarla yürüdü.

11 yılı aşan süreyle Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı sırasında Türkiye'nin prestij projelerine imza atan ve "mega projelerin mimarı" unvanını kazanan Yıldırım, "icracı bakan" ve "yolların mimarı" olarak da tanındı.

Yıldırım döneminde, dünyadaki 10 büyük projeden 6'sı Türkiye'de gerçekleştirildi. 3. Havalimanı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, Avrasya Tüneli, Marmaray, İstanbul-İzmir Otoyolu'nun yanı sıra birçok proje bu dönemde hayata geçirildi.

Başbakan Yıldırım, çok sayıda temel atma töreni ile açılış programlarına katıldı. Bunlar arasında en dikkati çekeni ise 2017'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Çanakkale'de gerçekleştirdiği temel atma töreni.

Ayak açıklığı bakımından "dünyanın en uzun köprüsü" olma unvanını alacak Çanakkale 1915 Köprüsü ile Malkara-Çanakkale Otoyolu'nun temeli, 18 Mart Şehitleri Anma Günü'nde atıldı. Yıldırım'ın özel önem verdiği köprünün 2023'te hizmete açılması hedefleniyor.

Açılışlarla geçen 2 yıl

"Aşkımız hiç bitmesin, Keçiören Metrosu gibi olsun" sözleriyle hatırlanan Keçiören Metrosu da Başbakan Yıldırım'ın açılışını yaptığı ilk projelerden oldu.

Başbakan Yıldırım'ın, geride kalan 27 yılında bazılarına Cumhurbaşkanı Erdoğan ile katıldığı temel atma ve açılış programları şunlar:

"Mersin Şehir Hastanesi-Yozgat Şehir Hastanesi açılışı, Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Projesi temel atma töreni, İstanbul-Bursa-İzmir Otoyol Kesimi açılışı, Zigana Geçidi temel atma töreni, Çanakkale Havalimanı Terminal binası açılışı, TEM Edirne Karaağaç Meriç Köprüsü açılışı, Çandarlı Otoyolu temel atma töreni, Paşaköy-TEM Kurtköy bağlantı yolu açılışı, Lojistik Destek Gemisi'nin denize indirilmesi, Yenikent-Temelli yolu temel atma töreni, Ankara-Kahramankazan yolu temel atma töreni, 'Türkiye'nin Otomobil'i için atılan imzalar, Kemaliye-Dutluca yolu temel atma töreni, Keçiören'de 34 eğitim tesisinin temel atma töreni, Orman Bakanlığının 375 dev eser açılışı, Üsküdar-Ümraniye Metro hattı açılışı, Fotovoltaik Güneş Modülü Fabrikası ve Ar-Ge merkezi temel atma töreni."

Yıldırım, bu yıl da Sabuncubeli ve Ferhat Tüneli açılışına, Gümüşhane-Bayburt Havalimanı'nın temel atma törenine katıldı.

"Yolların kralı olmaz, kuralı olur"

"Yolların kralı olmaz, kuralı olur.", "Yolları böldük, hayatları birleştirdik, yolları böldük, gönülleri birleştirdik. Yolları böldük, Türkiye'yi birleştirdik. Yolları böleriz de Türkiye'yi böldürtmeyiz, bunu herkes böyle bilsin." sözleriyle özdeşleşen Yıldırım, sakin ve güler yüzlü kişiliği, esprili yapısıyla öne çıkarken, memleket meselelerinde ise taviz vermeyen, kararlı ve soğukkanlı duruşuyla dikkat çekti.

Binali Yıldırım'ın, "Mesele memleket meselesiyse bir Ali değil, bin Ali feda olsun." sözü hafızalardaki yerini aldı.

Kısa süre Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı yapan Yıldırım, 1 yıl da AK Parti'nin 3. Genel Başkanı olarak görevini sürdürdü.

Darbe girişimine karşı "dik durdu"

Başbakanlığı döneminde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimiyle karşı karşıya kalan Yıldırım, ilk andan itibaren darbe girişimine karşı demokrasi ve millet iradesinin hakim kılınması için mücadele etti.

Vatandaşları rahatlatan ilk açıklamalardan biri, darbecilerin hedefindeki Başbakan Yıldırım'dan geldi. "Bu kalkışmayı yapanlar en ağır şekilde bedelini ödeyecektir." diyen Yıldırım, darbe girişimine en şiddetli şekilde karşı koydu.

Darbe girişimine ilişkin "Halkın gücü tankın gücünü yenmiştir." yorumu akıllarda yer eden Yıldırım'ın, 15 Temmuz gecesi "vur" emrini yerine getirmeyip yazılı emir isteyen Eskişehir hava üssündeki komutana, "Vur kardeşim, sesimi kaydet, vur." dediği ortaya çıktı.

Terör örgütleriyle "savunma değil, taarruz esaslı" etkin mücadeleyi benimseyen Yıldırım'ın Başbakanlığı sırasında, anayasa değişikliğine ilişkin 16 Nisan halk oylaması, Cumhuriyet tarihin en büyük ve geniş çaplı sınır ötesi operasyonları olan Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları gerçekleştirildi.

Yurt içi ve yurt dışında yoğun mesai

Binali Yıldırım, 1 Ocak 2017'den bu yana yurt içi ve yurt dışında yoğun mesai harcadı.

Son iki yılda 16 Nisan 2017 halk oylaması, AK Parti'nin olağan il ve ilçe kongreleri, il ziyaretleri ve 24 Haziran seçimleri kapsamında 81 ile giden, bazı illeri ise birkaç kez ziyaret eden Yıldırım, yurt dışına birçok ziyaret gerçekleştirdi.

Geride kalan yılda 15 ülkede temaslarda bulunan Yıldırım, Türkiye'den Vietnam'a Başbakan düzeyindeki ilk ziyareti gerçekleştiren isim oldu.

Yıldırım, İngiltere Başbakanı Theresa May, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Bulgaristan, Pakistan, Ukrayna ve Ürdün başta olmak üzere yaklaşık 15 ülkeden mevkidaşını Türkiye'de ağırladı.

Bu yıl ise Azerbaycan, Belarus, Bosna Hersek, Moğolistan, Afganistan, Almanya ve İspanya ziyaretlerinde bulunan Yıldırım, mevkidaşlarıyla ikili görüşmelerde bulundu, ekonomi ve siyaset dünyasının önde gelenleriyle bir araya geldi.

Yıldırım, 2018'de Nijer Başbakanı Brigi Rafini, Lübnan Başbakanı Saad Hariri, Makedonya Başbakanı Zoran Zaev ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Tufan Erhürman'ı Ankara'da ağırladı.

Yıldırım, Başbakanlığı dönemini "kısa ama Cumhuriyet tarihinde akılda en çok kalacak 2 yıl" olarak tanımlıyor.

Kayı köyünden Başbakanlığa

Yıldırım, Erzincan'ın Refahiye ilçesine bağlı Kayı köyünde 20 Aralık 1955'te Dursun ve Bahar Yıldırım'ın 7 çocuğunun ikincisi olarak dünyaya geldi.

Binali Yıldırım, 16 yaşındayken, 38 yaşındaki annesini kaybetti. Yıldırım'ın çocukluğundaki en büyük zevki tarlalara uzanıp gökyüzünden geçen uçakları seyretmek ve "Acaba bir gün ben de binebilir miyim, uçmak nasıl bir şeydir"in hayalini kurmaktı.

Kendisine tarla işlerinde yardımcı olması için Yıldırım'ı sık sık okuldan alan babası, öğretmeninin "Dursun Bey, bu çocuk iyi okuyor. Bırak da okusun, dersten alma artık." sözleri üzerine öğrenimine devam etmesi için oğlunu İstanbul'da yaşayan dedesinin yanına gönderdi.

Daha önce yalnızca haritadan gördüğü denizle İstanbul'da tanışan Yıldırım, 1970'te Piri Reis Ortaokulu'nu, 1973 yılında Kasımpaşa Lisesi'ni bitirdi. Ailesinin doktor olmasını istediği Yıldırım'ın hayali makine mühendisliğiydi.

İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümüne girmek isteyen ve fakültenin öğrenci işlerinde kayıt için bekleyen Yıldırım'a sıra geldiğinde kayıtlar doldu. Durumu fark eden üniversiteden bir hocanın, Gemi İnşa ve Deniz Bilimleri Fakültesini tercih etmesinin onun için iyi olacağını, birçok dersin makine mühendisliğiyle aynı olduğunu söylemesi üzerine Yıldırım, bu bölüme kayıt yaptırdı.

Mezuniyet sonrası aynı bölümde yüksek lisans yapan Yıldırım, daha sonra İsveç'te bulunan Uluslararası Denizcilik Örgütüne (IMO) ait Dünya Denizcilik Üniversitesinde Denizde Can ve Mal Güvenliği konusunda ihtisas eğitimi aldı. Yıldırım, öğretmen Semiha hanım ile 1975'te evlendi.

Bu evlilikten Bülent, Erkam ve Büşra isminde 3 çocuğu dünyaya gelen Yıldırım, askerliğini 1980-81'de denizci yedek subay olarak yaptı.

Yıldırım, kamu alanında ilk deneyim olarak 1978-1993 yılları arasında Türkiye Gemi Sanayi Genel Müdürlüğü ve Camialtı Tersanesi'nde çeşitli kademelerde yöneticilik yaptı.

Erdoğan ile tanıştı, hayatı değişti

Buradaki çalışmaları sırasında genç bir siyasetçi olan Recep Tayyip Erdoğan ile tanıştı. Erdoğan, çalışkan ve proje üreten bu genç mühendisten çok etkilenmişti. Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğunda Binali Yıldırım'ı İstanbul Deniz Otobüsleri İşletmelerine (İDO) Genel Müdür olarak atadı.

Yıldırım, 1994-2000'de yürüttüğü bu görev sırasında, İstanbul'da toplu taşımacılığın denize kaydırılması yönünde önemli projelere imza attı ve İDO’nun alanında dünyanın en büyük şirketleri arasında yer almasını sağladı. Yıldırım, 1999'da deniz toplu taşımacılığı ve turizme katkılarından dolayı uluslar arası SKAL Kulübünce verilen Kalite Ödülü'ne layık görüldü.

Erdoğan ile AK Parti'nin kuruluş aşamasında görev alan Yıldırım, 3 Kasım 2002 seçimlerinden sonra AK Parti İstanbul Milletvekili ve Ulaştırma Bakanı oldu.

Yıldırım, 58, 59, 60, 61, 62 ve 64'üncü hükümetler döneminde sürdüğü toplam 11 yıllık Ulaştırma Bakanlığı göreviyle Cumhuriyet tarihinin en uzun süre Ulaştırma Bakanlığı yapan ismi oldu.

"Yüze vurur ifadesi..."

AK Parti, 7 Haziran 2015'te yapılan seçimlerinde hükümeti kuracak Meclis çoğunluğunu kaybetti. Koalisyon kurma çalışmalarından netice alınamaması üzerine Türkiye 1 Kasım'da tekrar sandık başına gitti. AK Parti, 1 Kasım 2015'te yapılan seçimlerde 317 milletvekili çıkartarak yeniden tek başına iktidara geldi.

AK Parti'nin "3 dönem kuralı" nedeniyle 7 Haziran genel seçiminde aday olamayan Yıldırım, 26. Dönem'de AK Parti'den İzmir Milletvekili olarak Meclise girdi.

Yıldırım, partisinin tek başına iktidar olmasının ardından sevincini Twitter hesabından bir video ile paylaştı. Sosyal medyada büyük ilgi gören esprili videoda Yıldırım, "Yüze vurur ifadesi, yeniden tek başına iktidarız bir tanesi" ifadelerini kullandı.

1 Kasım seçimlerinin ardından Binali Yıldırım, 64. Hükümet'te yeniden Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı görevine getirildi.

AK Parti'nin 22 Mayıs 2016'da yapılan 2. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde Genel Başkanlığa seçilen Binali Yıldırım, partinin 3. Genel Başkanı olarak 1 yıl görev yaptı. Yıldırım, görevini, 21 Mayıs 2017'de AK Parti'nin 3. Olağanüstü Kongresi'nde yeniden parti genel başkanlığına seçilen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a devretti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 22 Mayıs 2016'da 65'inci Cumhuriyet Hükümeti'ni kurmakla görevlendirilen Binali Yıldırım, bu tarihten iki gün sonra 65. Hükümet'i kurarak ilk kez Bakanlar Kurulunda Başbakanlık görevini üstlendi.

İki yıl Başbakanlık yapan Yıldırım, "Türkiye Cumhuriyeti'nin son başbakanı" olarak tarihteki yerini aldı.

"Az konuşur, soyadım gibi iş yaparım"

Ulaşım ve bilişimle ilgili yıllardır çözüm bekleyen pek çok sorun Yıldırım döneminde çözüme kavuştu. Hızlı trenden Marmaray'a, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden, İstanbul'a üçüncü havalimanı yapılmasına, Osmangazi Köprüsü'nden, Avrasya Tüneli'ne kadar pek çok proje, Yıldırım'ın bakanlığı döneminde hayata geçirildi veya temelleri atıldı.

Binali Yıldırım, kendisini "Az konuşur, soyadım gibi iş yaparım" şeklinde tanımlıyor.

En sevdiği tiyatro sanatçısı Nejat Uygur olan Yıldırım'ın yakın arkadaşları, gençliğinde en iyi yaptığı yemeğin de karnıyarık olduğunu belirtiyor.

Necip Fazıl Kısakürek ve Mehmet Akif Ersoy'dan etkilenen, Yunus Emre ve Mevlana hayranı Yıldırım'ın, en sevdiği ozan olan Aşık Veysel'in "Uzun ince bir yoldayım" türküsünü dilinden düşürmediği ifade ediliyor.

Her fırsat bulduğunda memleketi Kayı köyündeki Dumanlı Yaylası'na çıkan ve burada doğa yürüyüşü yapan Yıldırım'ın vazgeçmediği sporlardan biri de yüzme. Yıldırım'ın en büyük hobilerinden biri de Bakanlığı döneminde yapılan yollarda araba kullanmak.

Birçok üniversiteden fahri doktora unvanı alan Binali Yıldırım, iyi derecede İngilizce biliyor.