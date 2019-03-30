Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.20
Dolar
5.56
BIST 100
93,784.18
Altın
1,291.83
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu konuşuyor 'Büyük Dönüş Yürüyüşü'nün birinci yıl dönümü
logo
Politika

Yıldırım İstanbul'u iki kez baştan başa yürüdü

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın seçim döneminde 370 bin adım attığı, 110 bin fotoğraf çektirdiği bildirildi.

Etem Geylan   | 30.03.2019
Yıldırım İstanbul'u iki kez baştan başa yürüdü

İstanbul

Binali Yıldırım'ın seçim ofisi, kampanya sürecine ilişkin rakamları paylaştı. Hareketli bir kampanya dönemi geçiren Yıldırım'ın İstanbul’un tüm ilçelerini en az bir kez ziyaret ettiği belirtildi.

Bu ziyaretlerde vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Yıldırım'ın, bu sürede yaklaşık 76 bin kişiyle tokalaştığı, öz çekimler ve hatıra fotoğrafları da dahil edildiğinde ortalama 110 bin kare fotoğraf çektirdiği kaydedildi.

Seçim çalışmaları kapsamında 234 konuşma yapan Yıldırım'ın, bu geziler boyunca 370 bin adım attığı, İstanbul’un bir uçtan bir uca 135 kilometre olduğu düşünüldüğünde, Yıldırım'in şehri iki kez yürüyecek kadar mesafe kat ettiği belirtildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
2020 ABD Başkanlık Seçimleri: Sanders Türkiye hakkında ne biliyor?
RÖPORTAJ - 'Bu topraklar Bangsamoro topraklarıdır'
ABD ekonomisinde 'resesyon' ihtimali tartışılıyor
Muhammed bin Selman tahttan uzaklaşıyor mu?
Fergana Vadisi'nde sınır problemleri ve eksklavlar

Benzer haberler

'Vatandaşın iradesine saygısızlık yapan tutum var'

'Vatandaşın iradesine saygısızlık yapan tutum var'

'Milletimiz ne karar veriyorsa başımızın üstünde yeri var'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı seçime hazır

'Eserlerimiz için halkımızdan oy istiyoruz'

'Eserlerimiz için halkımızdan oy istiyoruz'
'Dünyadaki mazlumların umudu bir liderimiz var'

'Dünyadaki mazlumların umudu bir liderimiz var'

'Bu hem beka hem de hizmet seçimidir'

'Bu hem beka hem de hizmet seçimidir'