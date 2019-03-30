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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Seçimden sonra ilk iş Suriye meselesini sahada çözeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Seçimden sonra ilk iş Suriye meselesini mümkün olursa masada değil, sahada mutlaka çözeceğiz." dedi.

30.03.2019
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Seçimden sonra ilk iş Suriye meselesini sahada çözeceğiz

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip ErdoğanKağıthane’de düzenlenen mitingde halka hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kağıthane'yi Kağıttepe olarak bilecek kadar bu şehirden uzak olanlara derslerini bir kez daha vereceğinize inanıyorum. Ya Rabbi, bu ittifakımızı pazara kadar değil, mezara kadar devam ettirmeyi bize nasip eyle." dedi.

"Ekonominin patronu benim, belediye başkanı mı ülkenin ekonomisini yönetecek?" diyen Erdoğan, "Milletimi patlıcan, domates, biberle mi aldatacaksınız? Bu millet 'Çanakkale geçilmez' dediği zaman bir tas çorbaya talim etmiştir." ifadesini kullandı.

Erdoğan, "Bizim IMF ile bir ilişkimiz yok, borcumuzu ödedik, bitti o iş." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu millete bir daha inşallah Şehit Başbakan Adnan Menderes ve arkadaşlarının acısını yaşatmaya kimsenin gücü yetmeyecektir." diye konuştu.

"İster içeride ister dışarıda olsun, bu milletin işine, aşına, ekmeğine göz dikenleri asla affetmeyeceğiz." ifadesini kullanan Erdoğan, "Silahlı terörü bitirmekte ne kadar kararlıysak ekonomik terörü bitirmekte de o kadar kararlıyız." dedi.

Erdoğan, "Seçimden sonra ilk iş Suriye meselesini mümkün olursa masada değil, sahada mutlaka çözeceğiz." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Atacağımız adımlarla pazartesinden itibaren bir başka enerjiyle yola koyulacağız." dedi.

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