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Politika

Binali Yıldırım: Son söz YSK’nındır

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yıldırım, "İstanbul seçiminde süreç işlemiş, İl Seçim Kurulu mazbatayı Sayın İmamoğlu’na vermiştir. Kararın hayır getirmesini temenni ediyorum. Son söz YSK’nındır." açıklamasında bulundu.

Gökhan Yılmaz   | 17.04.2019
Binali Yıldırım: Son söz YSK’nındır

İstanbul

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "İstanbul seçiminde süreç işlemiş, İl Seçim Kurulu mazbatayı Sayın İmamoğlu’na vermiştir. Kararın hayır getirmesini temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

Yıldırım, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"İstanbul seçiminde süreç işlemiş, İl Seçim Kurulu mazbatayı Sayın İmamoğlu’na vermiştir. Kararın hayır getirmesini temenni ediyorum. Demokrasi ve hukuk işlemiş; körüklenen gerilimin gereksizliği görülmüştür. Partimiz hukuki haklarını kullanmaya devam ediyor. Son söz YSK’nındır."

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