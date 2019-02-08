Beşiktaş-Bursaspor rekabetinde 100. randevu

Beşiktaş ile Bursaspor, ligde yarın 100. kez karşı karşıya gelecek.

İSTANBUL

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında yarın Bursaspor ile karşı karşıya gelecek.

Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek.

Ligde 20. haftada Antalyaspor'u deplasmanda 6-2 mağlup eden siyah-beyazlılar, yakalanan olumlu havayı taraftarı önünde de sürdürmeye çalışacak.

Süper Lig'de 21. haftaya Beşiktaş 33 puan ve averajla 3'üncü, Bursaspor ise 24 puanla 11'inci sırada girdi.

Beşiktaş, ligde Vodafone Park'ta çıktığı son iki maçta rakipleriyle berabere kaldı.

Burak Yılmaz dönüyor

Siyah-beyazlı takıma transfer olduktan sonra iki karşılaşmaya çıkan ancak henüz golle tanışamayan Burak Yılmaz, cezasının ardından Bursaspor maçıyla sahalara dönecek.

Sarı kart cezalısı olduğu için Antalyaspor maçında forma giyemeyen tecrübeli oyuncu, teknik direktör Şenol Güneş'in görev vermesi halinde yarınki maçta forma giyecek.

Gözler Kagawa'da

Geçen hafta oyuna sonradan giren ve 3 dakikada attığı 2 golle adından söz ettiren Beşiktaş'ın yeni transferi Shinji Kagawa ilk kez siyah-beyazlı taraftarların karşısına çıkacak.

Taraftarların Japon futbolcuya büyük ilgi göstermesi bekleniyor.

Dört futbolcu ceza sınırında

Beşiktaş'ta Bursaspor karşılaşması öncesi dört oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Adem Ljajic, Necip Uysal, Dorukhan Toköz ve Gary Medel yarınki karşılaşmada kart görmeleri halinde 22. haftadaki Evkur Yeni Malatyaspor mücadelesinde cezalı duruma düşecek.

Öte yandan, İl Spor Güvenlik Kurulu kararı gereği, karşılaşmayı konuk Bursaspor'un taraftarları tribünden izleyemeyecek.

100. randevu

Beşiktaş ile Bursaspor, ligde yarın 100. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında, Bursaspor'un ilk kez Türkiye 1. Futbol Ligi'nde mücadele etmeye başladığı 1967-1968 sezonundan bu yana yapılan 99 lig maçından 45'ini Beşiktaş, 16'sını Bursaspor kazandı, 38 maç da berabere sonuçlandı.

Rekabetteki son 11 maçı yitirmeyen siyah-beyazlıların ligdeki 136 golüne, yeşil-beyazlılar 89 golle karşılık verdi.

Sezonun ilk yarısında Bursa'da yapılan müsabaka 1-1 tamamlandı.

Beşiktaş, biri hükmen olmak üzere Bursaspor ile ligde yaptığı son 17 maçtan 13'ünü kazandı, 3'sinde berabere kaldı, sadece birini yitirdi.

Rekabetten ilginç notlar

Beşiktaş ile Bursaspor arasında yapılan ilk 14 lig maçından tam 12 tanesi berabere sonuçlandı.

İki takım arasında 1967-1968 ile 1973-1974 sezonları arasındaki ilk 14 lig maçında taraflar birer galibiyet alabildi, diğerlerinde skor olarak birbirlerine üstünlük kuramadı.

Bursaspor, 9 Kasım 1997'de evinde 2-1 kazandığı müsabakanın ardından, üst üste 14 lig maçında Beşiktaş'ı yenemedi. Yeşil-beyazlı ekip bu süre içinde sadece 4 beraberlik alırken, 10 kez mağlup oldu, galibiyet hasretine 13 Mayıs 2007'de evinde 3-0'lık sonuçla son verdi.

Beşiktaş ise Bursaspor'a karşı lig tarihinde ilk galibiyetini ancak rekabetteki 9. randevuda alabildi. İki takım arasındaki ilk 8 maçtan 7'si berabere bitti, birini Bursaspor kazandı, siyah-beyazlılar, rakibi karşısında ancak 9. buluşmada galip gelebildi.



Muhabir: Çetin Arslancan, Hüseyin Eroğul