Futbolda haftanın programı

Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'e 21. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek.

İSTANBUL

Futbolda Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig, 21. hafta mücadeleleriyle devam edecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre profesyonel liglerde haftanın maç programı şöyle:

Spor Toto Süper Lig

Bugün:

20.30 İstikbal Mobilya Kayserispor-Fenerbahçe (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

Yarın:

16.00 Medipol Başakşehir-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

16.00 Çaykur Rizespor-Antalyaspor (Çaykur Didi)

19.00 Beşiktaş-Bursaspor (Vodafone Park)

10 Şubat Pazar:

13.30 Atiker Konyaspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Konya Büyükşehir Belediye)

16.00 Göztepe-Aytemiz Alanyaspor (Bornova)

19.00 Galatasaray-Trabzonspor (Türk Telekom)

11 Şubat Pazartesi:

20.00 MKE Ankaragücü-Kasımpaşa (Eryaman)

20.00 Demir Grup Sivasspor-Akhisarspor (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)

Spor Toto 1. Lig

Yarın:

13.30 Kardemir Karabükspor-Eskişehirspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

16.00 Gençlerbirliği-Osmanlıspor (Eryaman)

10 Şubat Pazar:

13.30 Balıkesirspor Baltok-Tetiş Yapı Elazığspor (Balıkesir Atatürk)

13.30 Boluspor-Afjet Afyonspor (Bolu Atatürk)

16.00 İstanbulspor-Adana Demirspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

16.00 Adanaspor-Altay (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

19.00 Denizlispor-Altınordu (Denizli Atatürk)

11 Şubat Pazartesi:

19.00 Gazişehir Gaziantep-Hatayspor (Gaziantep)

19.00 Giresunspor-Ümraniyespor (Giresun Atatürk)



Muhabir: Metin Arslancan