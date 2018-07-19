Adnan Oktar tutuklandı

"Adnan Oktar" grubuna yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu 116 kişi tutuklandı.

İSTANBUL

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Adnan Oktar ve grubuna yönelik yürütülen soruşturma doğrultusunda gözaltına alınan 187 zanlıdan 182'si adliyeye getirildi, 5'i ise emniyetteki işlemlerinin ardından salıverildi.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan 116 şüpheli hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "çocuğun cinsel istismarı", "nitelikli cinsel saldırı", "şantaj", "mal varlığı değerlerini yurt dışına çıkarma", "cebir, şiddet ve tehdit kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından tutuklama kararı verildi. Tutuklananlar arasında Adnan Oktar da bulunuyor.

Ayrıca şüphelilerden 3'ü savcılık sorgularının ardından, 9'u da çıkarıldıkları nöbetçi hakimlik tarafından serbest bırakıldı.

54 şüphelinin sorguları devam ediyor

Nöbetçi hakimliğe sevk edilen diğer 54 şüphelinin sorguları ise devam ediyor.

Muhabir: Başak Akbulut Yazar