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Zigana Dağı'nda kar ve sis etkili oluyor

Doğu Karadeniz'i Doğu Anadolu'ya bağlayan önemli kara yolu güzergahlarından 2 bin 50 rakımlı Zigana Dağı Geçidi'nde kar ve sis etkisini gösterdi.

Hakan Burak Altunöz   | 02.02.2023
Zigana Dağı'nda kar ve sis etkili oluyor

Trabzon

Gümüşhane'nin Torul ilçesi sınırlarında, Trabzon-Gümüşhane kara yolu güzergahındaki Zigana Dağı, dün akşam saatlerinden itibaren devam eden karın ardından beyaza büründü.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 5 dereceye kadar düştüğü Zigana Dağı, sisle kaplanan doruklarıyla fotoğraf tutkunlarını da ağırlıyor. Güzergahta araçlarını park eden aileler, çocuklarıyla karın tadını çıkarıyor.

Karayolları ekiplerinin 24 saat çalıştığı güzergahta sis nedeniyle zaman zaman trafikte aksama yaşandı.

Kar kalınlığının 20 santimetreyi bulduğu Zigana Kayak Merkezi'nde de beklenen yağışın ardından hareketlilik başladı. Merkeze gelenler, kızaklarla kayarak zaman geçiriyor.

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Zigana Dağı'nda kar ve sis etkili oluyor

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