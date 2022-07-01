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Yüz binlerce hacı adayı cuma namazını Mescid-i Haram'da kıldı

Hac farizasını yerine getirmek üzere farklı coğrafyalardan gelerek Mekke'de buluşan yüz binlerce hacı adayı, cuma namazını Mescid-i Haram'da eda etti.

Enes Kaplan   | 01.07.2022
Yüz binlerce hacı adayı cuma namazını Mescid-i Haram'da kıldı

Ankara

Cuma namazını Kabe-i Muazzama'yı görerek eda etmek isteyen hacı adayları için gün sabahın erken saatlerinde başladı. Hacı adaylarının yoğunluğu başlamadan önce görevlilerce Mescid-i Haram'da temizlik yapıldı.

Konakladıkları yerlerden gruplar halinde Mescid-i Haram'a yönelen hacı adayları, burada cuma vaktine kadarki süreyi namaz, tavaf ve dualarla geçirdi.

Bazı hacı adaylarının hava sıcaklığı nedeniyle tavaf sırasında şemsiye kullandığı görülürken, hacı adaylarına zemzem dağıtıldı.

Kabe imamı tarafından irat edilen cuma hutbesinde, bugün başlayan zilhicce ayının ilk 10 gününün faziletlerine yer verildi.

Namazın ardından çok sayıda hacı adayının ayrılmasıyla Mescid-i Haram çevresinde yoğunluk yaşandığı gözlenirken, bazı hacı adayları da Kabe'de kalarak tavafa ve ibadetlerine devam etti.

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