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Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde Piyade Uzman Çavuş Serkan Taşcı'nın şehit olduğunu bildirdi.

İsa Toprak   | 01.07.2022
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Taşcı'nın arazide kayarak düşme sonucu şehit olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.

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