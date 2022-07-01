Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde Piyade Uzman Çavuş Serkan Taşcı'nın şehit olduğunu bildirdi.
Ankara
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Taşcı'nın arazide kayarak düşme sonucu şehit olduğu belirtildi.
Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.
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