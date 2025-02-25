Yurt genelinde soğuk hava etkili oluyor
Van, Sinop, Kars ve Ardahan'da soğuk hava ve kar yağışı etkili olmaya devam ediyor.
Van/Sinop/Ardahan/Erzurum
Van'ın Çaldıran ilçesinde son günlerde etkili olan kar, yerini soğuk havaya bıraktı.
Çaldıran'da dondurucu soğuklar, yaşamı olumsuz etkiliyor.
Bölgede geçen yıl şubatta en düşük sıcaklığın sıfırın altında 33 derece ölçüldüğü Çaldıran Ovası'ndaki Bezirhane Mahallesi'nde çeşmeler dondu.
Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü mahallede, ağaç ve elektrik tellerinde kırağı oluştu, sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.
Vatandaşlardan Mehmet Şirin Tançoban, AA muhabirine, mahallede kış boyunca hava sıcaklığının sıfırın altında olduğunu söyledi.
Kurumaları için dışarıda ipe serilen çamaşırların buz tuttuğunu anlatan Tançoban, "Burada yaşam çok zor. Kömür, odun kalmıyor. Çok soğuk. Hayvanlarımızı dışarı çıkaramıyoruz. Dışarıda 10 dakikadan fazla duramıyoruz. Burası yazın serin, kışın çok soğuk." dedi.
Caner Tançoban da "Soğuk olduğu için sürekli soba yakıyoruz. Yatarken 3, 4 yorgan kullanıyoruz. Yoksa ısınamayız. Gerçekten çok soğuk." diye konuştu.
Sinop
Kentte 5 gündür aralıklarla yağan kar, kırsal bölgelerde ulaşımda aksamalara neden oluyor.
Kardan dolayı 173 köy yolunun ulaşıma kapalı bulunduğu kentte, İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmaları sürüyor.
Kar ve buzlanma sebebiyle okullar bugün tatil edilirken, belediye ekipleri buzlanmaya karşı ara cadde ve sokaklarda tuzlama çalışması yapıyor.
Erzurum
Gece sıcaklığın sıfırın altında 15 derece ölçüldüğü Erzurum'da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.
Şenkaya ilçesinde buzlanma meydana geldi, çatılarda uzun buz sarkıtları oluştu. İlçede, soğuk hava nedeniyle akarsuların yüzeyi buz tuttu.
Ardahan
Ardahan'da da soğuk hava etkisini sürdürdü.
Kentte buzlanma meydana geldi, çatılarda buz sarkıtları oluştu.
Soğuk hava, Göle ilçesinde de buzlanmaya neden oldu.
Olumsuz hava koşulları ulaşımı aksattı.
Merkeze bağlı 38, Posof'ta 21, Göle'de 6, Hanak'ta 4 ve Çıldır'da 1 olmak üzere 70 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.
Kapanan Türkgözü-Posof-Damal yolu kontrollü ulaşıma açıldı
Kentin özellikle yüksek kesimlerinde etkili olan kar ve tipi, ulaşımda aksamalara neden oluyor.
Türkgözü Gümrük Kapısı'na geçiş sağlayan ve 23 Şubat'ta kapanan Türkgözü-Posof-Damal kara yolunun Ilgar Dağı mevkisinde karla mücadele çalışmasına başlandı.
Karayolları 183. Şube Şefliği ekipleri, yolu kontrollü olarak küçük araçlara açtı.
Pazar günü ulaşıma kapanan ve Ardahan'ı Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunda ise yoğun tipi nedeniyle çalışma yapılamıyor.
Kars
Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 25 dereceye düştüğü Kars'ın Sarıkamış ilçesinde ev ve iş yerlerinin camları buz tuttu, doğal gaz bacaları dondu, bina çatılarında uzun buz sarkıtları oluştu.
Bazı vatandaşlar da soğuk havadan olumsuz etkilenen kuşları yemledi.
Esnaf İskender Ertekin, "Kış şartları hayatı olumsuz etkiliyor. Sibirya soğukları devam ediyor." dedi.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle 7 köy yolu ulaşıma kapandı.
İl Özel İdaresi ekipleri, yolların ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
Ağrı
Ağrı'da da dondurucu soğuklar yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor.
Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 25 derece ölçüldüğü kentte, Murat Nehri ve derelerin yüzeyi buzla kaplandı.
İş yeri ve araç camlarının buz tuttuğu kentte, vatandaşlar araçlarının üstüne battaniye örttü.
Mezarlıkta bulunan su deposu ve bina çatılarında metrelerce buz sarkıtları oluştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.