Yurt genelinde "Orman Benim" kampanyası düzenlendi
Tarım ve Orman Bakanlığınca orman yangınlarının önlenmesi ve farkındalığın oluşturulması amacıyla 81 ilde "Orman Benim" kampanyası kapsamında etkinlikler düzenlendi.
Ankara
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, kampanya çerçevesinde İzmir'in Gaziemir ilçesine bağlı Sarnıç Mahallesi'ndeki etkinliğe katıldı.
Burada konuşma yapan Yumaklı, Türkiye'nin dört bir yanında kampanyaya ilgi olduğunu dile getirerek, destek verenlere ve katılanlara teşekkür etti.
Yumaklı, Orman Genel Müdürlüğünün ormanları korumak ve orman varlığını artırmak için yoğun çaba sarf ettiğini vurgulayarak, şunları söyledi:
"Bunun en somut örneği de son 22 yılda bu güzel ülkemizin topraklarına ekmiş olduğumuz 7,5 milyar tohum ve fidandır. Ormanlarımız bir taraftan çoğalırken, diğer taraftan da iklim değişikliği kaynaklı tehditlere her yıl çok daha fazla maruz kalıyoruz. Bu tehditlerin en önemlisi de orman yangınları. Son 10 yılda yanan orman alanı, bir önceki 10 yılda yanan orman alanının iki katı. İklim değişikliği, sıcaklık artışını da yanında getirmiş durumda. Dolayısıyla dünyadaki son 9 yıl, 1880 yılından bu yana en sıcak 9 yıl oldu. 2024, son 145 yılın en sıcak yılı oldu, 23 Temmuz 2024 ise yine son 145 yılın en sıcak günü oldu. Meteorolojik veriler, bu yılın da çok yüksek riskte olduğunu bize gösteriyor. Eğer hava sıcaklığı çok fazla ise nem oranı düşükse bir de rüzgar varsa işte orada yapılmaması gereken tek şey ateş yakmak çünkü yangın çıkmak için neredeyse bir sebep arıyor."
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Bakan İbrahim Yumaklı, orman yangınlarının yüzde 84'ünün önlenebilir olduğuna dikkati çekti.
Büyük orman yangınlarının küçük hassasiyet ve dikkatle önünün kesilebileceğini anlatan Yumaklı, şöyle devam etti:
"Orman yangınlarıyla mücadelede en etkin yöntem, yangınının hiç çıkmamasını sağlamak. Dolayısıyla biz de arkadaşlarımıza bunu hedef olarak verdik. Arkadaşlarımız 2024 yılının sonbaharından itibaren köy köy dolaştı ve orman yangınlarıyla mücadelenin önemini anlattı. Bu mücadelenin sadece bir grubun, kurumun ya da kesimin mücadelesi olmadığını bilmek gerekir. Dolayısıyla genç kardeşlerimiz, çocuklarımız ve gönüllülerimizle bu mücadeleyi el ele, omuz omuza yürütmemiz gerekiyor. Biz yeşil vatana son derece önem veren ve içselleştiren milletiz. Dolayısıyla elimizdeki bu varlığın önemini mutlaka ama mutlaka bir diğerimize aktararak, hem kaynak kaybı hem de gönüllerimizi yakan orman yangınlarından kurtulmamız gerekiyor."
Etkinlikte İzmir Valisi Süleyman Elban, AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar ve Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey de birer konuşma gerçekleştirdi.
Konuşmaların ardından Yumaklı ve alandaki öğrenciler, ormanda çöp topladı. Etkinlikte öğrencilere fidan dağıtıldı.
Programın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Yumaklı, 27 uçak, 105 helikopter ve 25 bin personelle orman yangınlarıyla mücadeleye hazır olduklarını dile getirdi.
Ankara
Ülkede eş zamanlı gerçekleştirilen etkinliğin başkentteki adresi, Ankara Orman Bölge Müdürlüğü yanındaki ormanlık alan oldu.
Etkinliğe, Ankara Vali Yardımcısı Osman Beyazyıldız, Ankara Orman Bölge Müdürü Esat Şimşek, Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hasan Türkyılmaz, gaziler, orman gönüllüleri ve öğrenciler katıldı.
Orman yangınlarına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla başlatılan etkinliğe katılanlar, ormanlık alandaki dal parçaları ile plastik ve cam atıkları toplayarak kamyonlara yükledi.
Adana
Adana Orman Bölge Müdürlüğünce Çukurova ilçesi Kurttepe Mahallesi'ndeki Polis Hatıra Ormanı'nda düzenlenen etkinliğe, öğrenciler, öğretmenler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve diğer ilgililer katıldı.
Etkinlikte, katılımcılar orman içi ve çevresinde yangına sebebiyet verebilecek atıkları topladı.
Mersin
Yenişehir ilçesi Emirler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda düzenlenen etkinliğe Vali Atilla Toros, AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ali Tuna Baysal, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy, Mersin Orman Bölge Müdürü Rifat Ataş, diğer protokol üyeleri ve öğrenciler katıldı.
Konuşmaların ardından jandarma ekiplerinin de katılımıyla ormanlık alandaki çöpler ve yangınlara neden olacak atık toplandı.
Bozyazı ilçesinde de Kaymakam Tuncay Topsakaloğlu ve diğer ilgililerin katılımıyla Tekmen Mahallesi Kıbrıslı mevkisindeki ormanlık alanda çevre temizliği yapıldı.
Osmaniye
Osmaniye'de Zorkun Yaylası Sarıseki mevkisindeki ormanlık alanda etkinlik gerçekleştirildi.
Osmaniye Orman İşletme Müdürü Bülent Çağlar ile öğrenciler, etkinlikte ormanlık alana atılan çöpleri topladı.
Erzurum
Erzurum'da, Abdurrahman Gazi Orman Parkı'nda düzenlenen etkinlikte katılımcılar ormanlık alandaki çöpleri topladı.
Programa Vali Yardımcısı Ahmet Özdemir, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı ve kamu kurum temsilcileri katıldı.
Kars
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde de Hançerli Düzü, Çamaşır Dere ve Sarıkamış Kayak Merkezi'nde orman içi ve çevresindeki yangın riski taşıyan kuru otlar, çalılar, alt dal budamaları ve çevreye atılmış atıklar temizlendi.
Etkinliğe; Sarıkamış Kaymakamlığı, Sarıkamış Belediyesi, Sarıkamış Orman İşletme Müdürlüğü, Kafkas Üniversitesi Sarıkamış Meslek Yüksekokulu, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, kurum amirleri, muhtarlar, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Ağrı
Ağrı'da Ahmed-i Hani Havalimanı yolu üzerindeki alanda fidanlar toprakla buluşturuldu.Vali Mustafa Koç, burada yaptığı konuşmada, ormanların herkesin ortak değeri olduğunu söyledi.
Ormanların ekosistemin temel taşları olduğunu belirten Koç, "Havamızın temizlenmesine, su döngüsünün düzenlenmesine ve topraklarımızın korunmasına yardımcı olan, yaşam kaynağımızdır. Ne yazık ki, küresel ısınmanın etkisiyle, dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de orman yangınları ciddi bir tehdit oluşturuyor. Bu tehdit, her geçen yıl daha da büyümekte ve bu konuda hepimizin ortak mücadelesini gerektirmektedir." diye konuştu.
Programa, Ağrı Cumhuriyet Başsavcısı Adem Çalış, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlhami Gülçin, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Fatih Cemal Kipler, AK Parti İl Başkanı İlhami Yıldız, Orman İşletme Müdürü Ferhat Altun ve il protokolü katıldı.
Ardahan
Ardahan'ın Hanak İlçesi Mesire Alanındaki etkinliğe, Vali Yardımcısı Semih Cembekli, Hanak Kaymakamı Elif Meram, kurum amirleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.
Etkinlikte çevreden toplanan atıklar, çöp toplama alanına taşındı.
Vali Yardımcısı Cembekli, katılım sağlayan ve temizlik için duyarlılık gösteren herkese teşekkür etti.
Giresun
Dereli ilçesinin Yavuzkemal beldesine bağlı 1700 rakımlı Kulakkaya Yaylası'nda, Giresun Orman Bölge Müdürlüğünce organize edilen etkinlikte katılımcılar çöp topladı.
Edirne
Edirne'de Musabeyli Orman Parkı'nda düzenlenen etkinlikte 80. Yıl Anadolu Lisesi öğrencileri çevre temizliği yaptı.
Kırklareli
Kırklareli'nde de Kavaklı Korusu'nda düzenlenen etkinlikte Vali Uğur Turan, protokol üyeleri ile öğrenciler çevre temizliği yaptı.
Tekirdağ
Tekirdağ'da ise öğrenciler ve kurum müdürlerinin katıldığı etkinlikte Namık Kemal Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çevre temizliği yapıldı.
Eskişehir
Eskişehir'de Kocakır Ormanı'ndaki etkinlikte plastik, cam ve diğer yanıcı atıklar toplandı. En fazla atık toplayan lise öğrencileri ödüllendirilirken, çevre bilincini artırmaya yönelik çeşitli bilgilendirme çalışmaları da yapıldı.
Çanakkale
Çanakkale'deki etkinlik Dardanos mevkiinde gerçekleştirildi.
Vali Ömer Toraman ve beraberindekiler tarafından buradaki ormanlık alan ile yol kenarında bulunan çöp ve atıklar temizlendi.
Kütahya
Hacı Azizler mevkiindeki ormanlık alanda yapılan etkinliğe, Vali Yardımcısı Süleyman Ovalı, Orman Bölge Müdürü Erdal Dingil, daire müdürleri, öğrenciler ve sivil toplum kuruluşu üyeleri katıldı.
Bölgenin çöplerden temizlenmesi, ağaçlarda budama ve bakım çalışmasının yapılmasıyla etkinlik tamamlandı.
Yalova
Çiftlikköy ilçesine bağlı Gacık köyü Tepebağ mevkiinde gerçekleşen ormandaki atıklar toplama etkinliğe, Vali Hülya Kaya, protokol ve öğrenciler katıldı.
Bilecik
Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Kent Ormanı Yediler mevkiinde düzenlenen etkinlikte, yüzde 57'si ormanla kaplı bir ilde yaşamanın güzelliği olduğu gibi sorumluluklarının da bulunduğunu ifade etti.
Orman İşletme Müdürü Onur Vahdettin Akbulut da Tarım ve Orman Bakanlığınca orman yangınlarını önlemek amacıyla Türkiye genelinde "Orman benim" sloganıyla ormanlara sahip çıkmak için çöp toplama etkinliği düzenlediklerini söyledi.
Vali Aygöl, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşları ile öğrenciler, Kent Ormanı'ndaki çöpleri topladı.
Bitlis
Bitlis Kent Ormanı'nda yapılan etkinlikte, Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, İl Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, Tarım ve Orman İl Müdürü Ramazan Çolak ile kurum amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve orman personeli çöp topladı.
Vali Karakaya, etkinlik sonunda yaptığı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığı koordinesinde bugün ülke genelinde "Orman Benim" etkinliğinin gerçekleştirildiğini söyledi.
Çankırı
Programın açılış konuşmasını yapan Çankırı Orman İşletme Müdürü İbrahim Polatlı, küresel ısınma ve iklim değişikliği nedeniyle Türkiye’de ve dünya genelinde orman yangınlarının arttığını söyledi.
Çankırı Orman İşletme Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlikte protokol üyeleri ve öğrenciler, ormanlık alanda çöp toplayarak temizlik yaptı.
Gümüşhane
Gümüşhane Orman İşletme Müdürlüğünce Gümüşhane Kent Ormanı'nda organize edilen etkinlikte katılımcılar çöp topladı.
Vali Aydın Baruş, etkinliğin amacının sadece orman yangınlarına dikkat çekmek olmadığını, ormanları koruma bilincini artırmanın hedeflendiğini söyledi.
Ormanların hava, toprak ve su kaynağı olduğunu belirten Baruş, "Ormanları korumazsak hayatımızla oynarız. Hayat kaynağımız olan varlığı canımız gibi korumalıyız ve bunu sürdürebilmeliyiz." dedi.
Artvin
Artvin'de ise 1200 rakımlı Kafkasör Yaylası'nda etkinlik gerçekleştirildi. Orman Bölge Müdürlüğünce düzenlenen programda üniversite ve lise öğrencileri ile gönüllüler çevre temizliği yaptı.
Vali Vekili Berker Çırak, orman yangınlarının büyük çoğunluğunun insan kaynaklı olduğunu ifade etti.
"Orman Benim" etkinliğinin orman yangınlarına dikkat çekmek adına önemli olduğunun altını çizen Çırak, "Ormanların korunması noktasında farkındalık oluşturmak istiyoruz. İnşallah orman yangınlarının olmadığı bir yaz geçiririz." diye konuştu.
Ordu
Ordu'da Yoroz Kent Ormanı'nda düzenlenen etkinlikte katılımcılar da çöp topladı.
Vali Muammer Erol'un da aralarında bulunduğu katılımcılar, araçlardan atılan, civardaki yerleşim yerlerinden rüzgarla ormana sürüklenen, piknik gibi etkinlikler sonrası bırakılan atık ve çöpleri topladı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.